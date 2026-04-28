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Mega-Gerücht

Weltmeister im Anflug: Real plant Trainer-Coup

Von
28.04.26, 12:20
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Bei Real Madrid kündigt sich eine wahre Trainer-Sensation an. 

Wie in der Radiosendung El Partidazo de COPE berichtet wurde, sollen die Königlichen bereits Kontakt zum argentinischen Nationaltrainer Lionel Scaloni aufgenommen haben. Bei Real steht Interimstrainer Álvaro Arbeloa vor dem Aus.

Kommt der Weltmeister-Trainer?

Scaloni steht aktuell noch bis Ende 2026 bei der argentinischen Nationalmannschaft unter Vertrag und konzentriert sich auf die anstehende Weltmeisterschaft. Zu seiner Zukunft äußerte er sich zuletzt ausweichend und betonte, sich nicht zu sehr mit langfristigen Plänen beschäftigen zu wollen.

Scaloni
© Getty

Der 47-Jährige führte Argentinien nach schwierigen Jahren zurück an die Weltspitze: Mit Lionel Messi als Schlüsselspieler gewann das Team 2021 die Copa América und 2022 den WM-Titel.

Neben Scaloni werden auch prominente Namen wie José Mourinho, Didier Deschamps und Sebastian Hoeneß als mögliche Optionen gehandelt.

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