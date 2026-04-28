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Gelbe Karte Messi
© Getty

Regeländerung

Karten-Revolution bei der WM

28.04.26, 10:11
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Der Fußball-Weltverband (FIFA) entschärft die Regeln für Sperren durch Gelbe Karten bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko, an der ab 11. Juni auch Österreich teilnimmt. 

 Die Verwarnungen sollen diesmal erstmals bereits nach den drei Gruppenpartien gestrichen werden. Diese Regelung soll bei der Sitzung des FIFA-Councils in Vancouver am (heutigen) Dienstag bestätigt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Zuerst hatte die britische BBC darüber berichtet.

Im Normalfall sind Spieler nach der zweiten Gelben Karte im Turnierverlauf für eine Partie gesperrt. Durch die Ausweitung der WM von 32 auf 48 Teams kommt eine weitere K.-o.-Runde mit 32 Mannschaften hinzu. Damit erhöht sich die Gefahr für die Spieler, gelbgesperrt aussetzen zu müssen und beispielsweise im Halbfinale zu fehlen. Dem soll die neue Regelung entgegenwirken.

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