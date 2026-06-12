Kane-Knall! Bayern-Star vor Abgang aus München

Harry Kane könnte früher als gedacht den FC Bayern München verlassen. Zwei Spitzenklubs sollen Interesse haben, den Stürmer nach der WM unter Vertrag zu nehmen.

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Kommt es nach der WM zum ganz großen Transfer-Knall in München? Wie der "Kicker" berichtet, könnte Bayerns Tor-Garantie Harry Kane den Verein noch in diesem Sommer verlassen.

Eigentlich läuft der Vertrag des 32-jährigen Briten noch bis 2027. Allerdings dürfte es gerade enorme Meinungsverschiedenheiten um eine mögliche Vertragsverlängerung geben.

Zwar fühlt sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in Deutschland wohl und würde gerne noch länger bleiben, allerdings dürfte es hier harte Verhandlungen geben, die mittlerweile auch stocken.

Unterschiedliche Erwartungen

So gehen die Gehalts-Erwartungen des Knipsers und das, was der amtierende deutsche Meister bietet, derzeit weit auseinander. Hintergrund ist, dass Bayerns Sport-Boss Max Eberl weiterhin einen strengen Sparkurs fahren muss und vor allem die gigantischen Gehälter stark reduziert werden sollen.

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Deshalb könnte es schon während oder nach der WM zu konkreten Angeboten für den Knipser kommen. Vor allem zwei Vereine sollen die Fühler nach Kane ausgestreckt haben. Einerseits der FC Barcelona, die bereits Bayerns Wunschspieler Anthony Gordon verpflichtet haben, andererseits steht auch ein Comeback in der Premier League im Raum.

Es geht um viel Geld

Denn während die Katalanen weiterhin nicht so viel Geld zur Verfügung haben, könnten sich die englischen Vereine einen Transfer in der Höhe locker leisten. Kane hat seine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro im Winter nicht aktiviert, deshalb könnte er nun um einiges teurer werden.

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In seiner Heimat soll vor allem Manchester United versuchen, den Three-Lions-Star von einem Transfer überzeugen zu wollen. Damit würde man den heimischen Superstar auch wieder Woche für Woche auf der Insel sehen können und die ewig anhaltende Stürmer-Suche der "Red Devils" könnte auch zu Ende sein.