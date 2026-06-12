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Meinungs-Unterschiede

Kane-Knall! Bayern-Star vor Abgang aus München

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WEST PALM BEACH, FLORIDA - JUNE 03: Harry Kane of England looks on during a training session on June 03, 2026 in West Palm Beach, Florida. (Photo by Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images)
© The FA via Getty Images
Harry Kane könnte früher als gedacht den FC Bayern München verlassen. Zwei Spitzenklubs sollen Interesse haben, den Stürmer nach der WM unter Vertrag zu nehmen.
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Kommt es nach der WM zum ganz großen Transfer-Knall in München? Wie der "Kicker" berichtet, könnte Bayerns Tor-Garantie Harry Kane den Verein noch in diesem Sommer verlassen.

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Eigentlich läuft der Vertrag des 32-jährigen Briten noch bis 2027. Allerdings dürfte es gerade enorme Meinungsverschiedenheiten um eine mögliche Vertragsverlängerung geben.

Zwar fühlt sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in Deutschland wohl und würde gerne noch länger bleiben, allerdings dürfte es hier harte Verhandlungen geben, die mittlerweile auch stocken.

Unterschiedliche Erwartungen

So gehen die Gehalts-Erwartungen des Knipsers und das, was der amtierende deutsche Meister bietet, derzeit weit auseinander. Hintergrund ist, dass Bayerns Sport-Boss Max Eberl weiterhin einen strengen Sparkurs fahren muss und vor allem die gigantischen Gehälter stark reduziert werden sollen.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Max Eberl, Sporting Director of Bayern Munich looks on prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)
© Getty Images

Deshalb könnte es schon während oder nach der WM zu konkreten Angeboten für den Knipser kommen. Vor allem zwei Vereine sollen die Fühler nach Kane ausgestreckt haben. Einerseits der FC Barcelona, die bereits Bayerns Wunschspieler Anthony Gordon verpflichtet haben, andererseits steht auch ein Comeback in der Premier League im Raum.

Es geht um viel Geld

Denn während die Katalanen weiterhin nicht so viel Geld zur Verfügung haben, könnten sich die englischen Vereine einen Transfer in der Höhe locker leisten. Kane hat seine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro im Winter nicht aktiviert, deshalb könnte er nun um einiges teurer werden.

BRIGHTON, ENGLAND - MAY 24: Michael Carrick, Manager of Manchester United, talks to the 'Manchester 'United players during a water break in the Premier League match between Brighton &amp; Hove Albion and Manchester United at the Amex Stadium on May 24, 2026 in Brighton, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
© Getty Images

In seiner Heimat soll vor allem Manchester United versuchen, den Three-Lions-Star von einem Transfer überzeugen zu wollen. Damit würde man den heimischen Superstar auch wieder Woche für Woche auf der Insel sehen können und die ewig anhaltende Stürmer-Suche der "Red Devils" könnte auch zu Ende sein.

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