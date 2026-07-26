3:0 – Rapid siegt dank Adamsen-Topleistung

Lange tat sich Rapid auf dem Kunstrasen gegen Wienerberg schwer. Am Ende stand dennoch ein souveränes 3:0 zu Buche.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rapid plagte sich lange auf dem Kunstrasen der Arena Wienerberg. Doch Neuzugang Tonni Adamsen stellte sich in seinem zweiten Spiel in Grün-Weiß so richtig vor.

Die ersten beiden Treffer erzielte er selbst, den dritten legte er mustergültig auf. Damit blieb auch der letzte Bundesligist souverän in der 1. Runde des ÖFB-Cups.

Offensiv mau, defensiv alles unter Kontrolle

Bereits früh jubelte die Truppe von Johannes Hoff Thorup erstmals, Tobias Gulliksen konnte sich aber nur kurz freuen, das Tor wurde wegen Abseits zurückgenommen (9.). "Erste Halbzeit waren wir zu kompliziert und auch verpasst die Chancen zu machen", war das Resümee von Louis Schaub.

Dennoch gab es praktisch mit Pausenpfiff die Erlösung: Tonni Adamsen sorgte mit etwas Ballglück für die knappe Führung (45.). Es war der erste Pflichtspieltreffer für den Stürmer-Neuzugang. Die Hütteldorfer hatten sich am kleinen Kunstrasen-Trainingsplatz zuvor mit einer Ausnahme keine zwingende Chance herausspielen können.

Schaubs Bilanz fiel danach auch besser aus: "Zweite Halbzeit haben wir es besser gemacht und haben auch gar keine Chancen zugelassen." Das traf den Nagel auf den Kopf. Die Kräfte der Hausherren aus Wien-Favoriten wurden in dem von Bengalo-Einsatz begleiteten Stadtderby weniger, die Dringlichkeit beim Bundesligisten immer größer.

Die Pflichtaufgabe für Rapid ist "erledigt"

Obwohl er beim 2:0 seinen Doppelpack schnürte, konnte sich Adamsen kaum freuen. Seinem Treffer ging ein verpatztes Eins-gegen-Eins mit dem Torhüter voraus, das ihn mehr zu ärgern schien (54.). Spätestens mit der Vorlage nach schöner Ballannahme im Strafraum für Moulaye Haidara, der im 2. Spiel in Folge traf, war die Freude aber wieder zurück.(65.). "Arbeit erledigt", nannte es Hoff Thorup. Das einzig Negative? "Die Chancenauswertung."

Damit sind die zwei Kunstrasen-Aufgaben für die Wiener mit zwei Siegen erledigt. Jetzt muss der geballte Saisonstart am Mittwoch (20.30 Uhr/ORF) gegen den FC Santa Coloma (3:1 im Hinspiel) solide zu Ende gebracht werden.