Interne Vorwürfe: Max Eberl kämpft um Bayern-Job

Bayern-Sportvorstand Max Eberl (52) muss in den nächsten Wochen liefern. Im Transfersommer muss er um seinen Posten kämpfen.

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Laut der "Bild" bekommt Eberl das vollständige Vertrauen für das derzeitige Transferfenster. Ende August soll bei der nächsten Aufsichtsratssitzung die Entscheidung über seine Zukunft gefällt werden. Bis zum Tag X bleibt der Sportvorstand im Amt.

Seine Hauptaufgabe: Der Verkauf von mehreren Spielern. Vor allem sollen Leihspieler wie Alexander Nübel, João Palhinha, Sacha Boey oder Bryan Zaragoza von der Gehaltsliste gestrichen werden. Ebenfalls stehen Minjae Kim und Hiroki Ito auf der Streichliste.

Mehrere Kritikpunkte

Bei den Bayern-Verantwortlichen gibt es einige Kritikpunkte an Eberl. Wie die "Bild" berichtet, stört dem Vorstand unter anderem die schnell abgeschlossenen Transfers. Einige Deals wurden dadurch teurer als ursprünglich geplant.

Zusätzlich erwarten sich die Verantwortlichen mehr Härte bei Vertrags- und Gehaltsverhandlungen. Auch die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat soll nicht zufriedenstellend sein.

Trotzdem will Eberl weiter kämpfen und seinen Job verteidigen. Bei der letzten Aufsichtsratssitzung machte er Werbung für seine bisherige Arbeit. Vor allem die Verpflichtung von Michael Olise und Luis Díaz standen im Mittelpunkt. Eberl lieferte einen Leistungsvergleich zwischen den beiden Neuverpflichtungen und den vorherigen Flügelspielern Leroy Sané und Kingsley Coman.