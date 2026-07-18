Transfer-Knaller um Mo Salah (34)

Der ägyptische Fußball-Superstar Mo Salah hat einen neuen Verein gefunden. Medienberichten zufolge zieht es den 34-jährigen Flügelstürmer in die türkische Süper Lig zu Besiktas Istanbul.

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Der Routinier steht unmittelbar vor der Unterschrift in der Türkei. Bei seinem neuen Klub Besiktas Istanbul soll der Angreifer einen Einjahresvertrag unterzeichnen, der zudem eine Option auf eine weitere Saison beinhaltet. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen des Deals sind bereits durchgesickert: Salah kassiert demnach ein Gehalt von zehn Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen. Der Flügelstürmer war in den Verhandlungen offenbar kompromissbereit, denn seine erste Forderung soll noch bei 15 Millionen Euro gelegen sein.

Abschied nach neun Jahren

Zuvor hatte der Superstar die "Reds" nach neun erfolgreichen Jahren verlassen. Bereits im März wurde offiziell gemacht, dass der auslaufende Vertrag mit dem Routinier nicht mehr verlängert werde. Für die Engländer hat der torgefährliche Linksfuß insgesamt 442 Spiele absolviert. Seine Bilanz ist dabei beeindruckend: Er verbuchte 257 Tore und steuerte 123 Vorlagen für den Premier-League-Klub bei.

Platz in der Geschichtsbüchern

Mit seinen insgesamt 193 Treffern in der Premier League steht Mo Salah hinter den Fußball-Legenden Alan Shearer (260 Tore), Harry Kane (213 Tore) und Wayne Rooney (208 Tore) auf dem starken vierten Platz der historischen Torschützenliste in England. Während seiner erfolgreichen Zeit beim FC Liverpool gewann der Ägypter zweimal die Premier League und einmal die prestigeträchtige UEFA Champions League. Zudem krönte er sich viermal zum Torschützenkönig und holte weitere nationale Pokale mit den "Reds".

Bitteres Aus bei Weltmeisterschaft

Zuletzt war Salah mit der Nationalmannschaft von Ägypten bei der Weltmeisterschaft im Einsatz. Dort folgte im Achtelfinale gegen das Team aus Argentinien jedoch ein bitteres Aus in der regulären Spielzeit, nachdem die Ägypter zuvor noch mit einer 2:0-Führung vorne gelegen waren. In insgesamt fünf WM-Spielen traf der 34-Jährige einmal selbst und bereitete zwei weitere Tore vor.