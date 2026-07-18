Unheilbar krank: Ski-Star muss Karriere beenden

Der Schweizer Speed-Spezialist Christophe Torrent muss seine aktive Ski-Karriere unfreiwillig beenden. Eine chronisch entzündliche rheumatische Erkrankung zwingt ihn zu diesem harten Schritt.

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Der Schweizer Ski-Athlet zog damit die Konsequenzen aus seinen anhaltenden gesundheitlichen Problemen. "Mit einem Hauch Wehmut, aber auch mit der Vernunft, endlich auf Oma Agnes zu hören, die mir immer gesagt hat, ich solle ‘ein normales Leben führen‘, habe ich entschieden, meine Skikarriere zu beenden", verkündete Torrent auf Instagram.

Diagnose Morbus Bechterew

Die vergangene Saison hatte der Speed-Spezialist bereits im Februar unter Rückenschmerzen abbrechen müssen. Die Diagnose lautet Morbus Bechterew – eine zwar behandelbare, jedoch unheilbare rheumatische Erkrankung, die den Rücken betrifft und ihm nun einen Strich durch die Rechnung macht.

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Blick auf die Karriere

Der Athlet blickt auf prägende Momente im Skizirkus zurück. Im Jahr 2024 hatte Torrent in Kitzbühel sein Weltcupdebüt gegeben. Sein bestes Ergebnis in einer Abfahrt erzielte er im Februar 2025 mit Rang 33 in Crans Montana, ehe die gesundheitlichen Beschwerden im weiteren Verlauf zunahmen.