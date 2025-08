Achtung: Deshalb sollten Sie Ihren Koffer immer in der Badewanne auspacken

Kaum zurück aus dem Urlaub, ist der Koffer das Erste, was aufgemacht wird. Viele entleeren ihr Gepäck direkt auf dem Bett, doch damit könnten Sie sich eine ungewollte Überraschung einhandeln.

Kaum ist der Urlaub vorbei, geht der Alltag wieder los: Der Koffer wartet darauf, ausgepackt zu werden, die Wäsche muss gewaschen und alles wieder ordentlich verstaut werden. Doch statt Erholung erwartet Sie oft mehr Stress. Denn bevor Sie sich in den Rest der To-do-Liste stürzen, sollten Sie auch darauf achten, wo Sie Ihren Koffer auspacken. Denn in vielen Fällen verbirgt sich ein ungebetener Reisepartner darin: die Bettwanzen.

Bettwanzen im Gepäck

© Getty Images

Bettwanzen sind unglaublich geschickt darin, sich unbemerkt in Ihr Gepäck zu schleichen. Ein einziges befruchtetes Weibchen reicht aus, um Ihre Wohnung in wenigen Wochen mit einer ganzen Bettwanzenkolonie zu überfluten. Diese kleinen Blutsauger sind mit bloßem Auge kaum sichtbar und haben eine Lebensdauer von rund sechs Monaten. Trotzdem ist das Risiko, mit einem dieser ungebetenen Gäste zurückzukehren, keineswegs auszuschließen, vor allem, wenn man in einem Hotel übernachtet, das nicht auf Bettwanzenbefall überprüft wurde.

Hier sollten Sie den Koffer auf keinen Fall auspacken

Auch wenn es verlockend ist, den Koffer direkt im Schlafzimmer zu entleeren und die Wäsche abzuladen, ist dies genau der falsche Ort. Bettwanzen lieben es, sich in Betten und Matratzen zu verstecken. Wenn Sie den Koffer also direkt auf dem Bett auspacken, besteht die Gefahr, dass diese ungebetenen Gäste unbemerkt in Ihre Wohnung gelangen.

© Getty Images

Viel besser: die Badewanne. Warum? Weil sie ein geschlossener Raum ist, in dem die kleinen Schädlinge nicht einfach „flüchten“ können. Sollte sich doch eine Bettwanze in Ihrem Gepäck verstecken, landet sie höchstwahrscheinlich in der Wanne – und dort können Sie sie problemlos entdecken und schnell beseitigen. Und auch im Hotelzimmer gilt: Der Koffer gehört nicht auf das Bett! Verwenden Sie lieber einen Gepäckständer, um das Risiko zu minimieren.

So erkennen Sie einen Bettwanzen-Befall

Es ist nicht immer einfach, einen Bettwanzenbefall zu diagnostizieren. Diese kleinen Parasiten verstecken sich gerne an ungewöhnlichen Orten: unter Bettgestellen, in Matratzenritzen, hinter Bilderrahmen oder sogar in der Tapete. Wenn Sie bei Ihrer Heimkehr oder im Hotel auf der Suche nach Bettwanzen sind, achten Sie auf folgende Anzeichen:

Kotspuren: Kleine schwarze Punkte, die die Bettwanzen hinterlassen, können ein Hinweis auf einen Befall sein.

Häutungshüllen: Die winzigen Hautreste, die die Tiere beim Wachstum abwerfen, könnten ebenfalls in Ihrem Zimmer zu finden sein.

Stiche: Besonders in den Monaten, in denen normalerweise keine Insektenstiche auftreten, sollten Sie Stiche auf der Haut in Betracht ziehen.

Ein wenig Achtsamkeit bei der Rückkehr aus dem Urlaub kann Ihnen dabei helfen, Ihren erholsamen Urlaub ohne unangenehme Überraschungen in Erinnerung zu behalten.