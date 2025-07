Geheimtricks: So bleibt der Platz im Flugzeug neben Ihnen immer frei

Vorsicht: Diese 3 Kofferfarben sollten Sie unbedingt vermeiden Die Hauptreisezeit ist da und für viele heißt es jetzt: ab in den Urlaub! Doch was als erholsame Auszeit beginnen soll, kann schnell im Stress enden. Der Grund? Der falsche Koffer! Diese drei Kofferfarben sollten Sie unbedingt meiden, wenn Sie sich unnötigen Ärger am Flughafen ersparen wollen.