Laut Sternzeichen: Die größten Dating-Abturner

Ein “Ick” beschreibt den Moment, in dem wir plötzlich realisieren, wie abturnend unser Date eigentlich ist. Das verraten die Sterne über die lustigsten "Icks" der Sternzeichen.

TikTok hat uns einen neuen Dating-Trend ausgespuckt. Der "Ick" beschreibt den Moment, in dem wir uns an klitzekleinen Eigenschaften unserer Dating-Partner:innen aufhängen – und davon dann auch nicht mehr loskommen. Manchmal trifft uns der "Ick" aus dem Nichts – dieser unerwartete Moment, in dem man sich fragt: "Was war das denn gerade?“ Ein kleines Detail lässt unser Date plötzlich weniger anziehend erscheinen.

Die Online-Dating-App Tinder enthüllt was jedes Sternzeichen abturned, und gibt praktische Tipps, wie man diese typischen Sternzeichen-"Icks" beim nächsten Date mit Humor und Gelassenheit nimmt.

Dating-Abturner – laut Sternzeichen

♑ STEINBOCK (22. Dezember - 20. Januar)

Steinböcke sind dafür bekannt, tough zu sein – doch hinter der harten Schale steckt oftmals ein weicher Kern. Obwohl sie durch ihre ambitionierte Art eher arbeiten als feiern, sind sie definitiv offen dafür, jemanden zu finden, mit dem sie ihre Freizeit genießen können.

Ihr Ick beim Dating: Überempfindlichkeit – Steinböcke haben manchmal einen dunklen Sinn für Humor. Sie schrecken nicht davor zurück, den einen oder anderen Witz auf deine Kosten zu machen. Wenn dich das stört, solltest du das von Anfang an klar kommunizieren. Denn wenn Steinböcke einmal so richtig loslegen, ist es schwer, sie zu bremsen.

♒ WASSERMANN (20. Januar - 18. Februar)

Wassermänner stehen für Unabhängigkeit und Unkonventionalität. Sie suchen nach echten Verbindungen und Menschen, die ihre Individualität respektieren. Dabei sind sie extrem soziale Wesen und lieben es, ihre Verrücktheit mit anderen Menschen zu teilen.

Ihr Ick beim Dating: Beurteilung – Wassermänner sind Freigeister, die nicht über andere Menschen urteilen und mögen es auch nicht, wenn jemand sie für ihre Unkonventionalität verurteilt. Sei also nicht zu judgy, sondern neugierig!

♓ FISCHE (19. Februar - 20. März)

Fische gelten als sensible Träumer:innen und suchen nach einer tiefen, spirituellen Verbindung. Im Dating-Game stehen sie auf Romantik pur und lassen sich von ihrer Intuition leiten und lieben es zu flirten.

Ihr Ick beim Dating: Lästern über deine:n Ex – Wenn ihr über eure vergangenen Beziehungen sprecht, versuche es zu vermeiden, schlecht über deine:n Ex zu reden, denn das ist für sie eine riesengroße Red Flag. Es zeigt, wie du über sie sprechen würdest, wenn die Dinge zwischen euch schief laufen – kein guter Eindruck!

♈ WIDDER (21. März - 19. April)

Widder lieben Abenteuer – sie sind impulsiv und immer bereit, als Erste:r loszustürmen. Sie scheuen keine Herausforderung und gehen mutig auf spannende Erlebnisse zu. Beim Dating sind sie genauso direkt: keine Spielchen, nur pure Leidenschaft. Widder lieben es, wenn die Funken sprühen, und haben keine Angst, den ersten Schritt zu machen

Ihr Ick beim Dating: Zeitverschwendung – Widder haben keine Geduld für halbe Sachen. Wenn du nicht ganz bei der Sache bist, solltest du das sofort ansprechen, statt ihn hinzuhalten, denn mit diesem impulsiven Feuerzeichen ist nicht zu spaßen.

♉ STIER (20. April - 20. Mai)

Dieses bodenständige Sternzeichen hat keine Geduld für unnötiges Drama und erwartet dasselbe von seinem Date. Die berühmte Sturheit der Stiere? Kein Grund zur Sorge. Ja, sie brauchen etwas mehr Zuwendung, aber das zahlt sich definitiv aus, denn wenn Stiere lieben, sind sie sehr loyal.

Ihr Ick beim Dating: Instabilität – Stiere brauchen jemanden, der genauso fest verankert ist wie sie. Chaos und Unbeständigkeit? Das ist nichts für sie! Zeig, dass du einen klaren Kopf und die Dinge im Griff hast.

♊ ZWILLING (21. Mai - 20. Juni)

Zwillinge sind kommunikativ und neugierig. Sie flirten gerne und lieben es, verschiedene Menschen kennenzulernen. Nicht umsonst werden Zwillinge vom Planeten Merkur regiert, der für (zwischenmenschliche) Kommunikation steht. Sie lieben gute Gespräche, also sei bereit zu quatschen – und zuzuhören!

Ihr Ick beim Dating: Schlechte Zuhörer:innen – Zwillinge haben ein starkes Bedürfnis, gesehen und gehört zu werden. Wenn du also nicht aufpasst oder wichtige Details vergisst, denken sie, dass du dich nicht für sie interessierst. Sei also aufmerksam und schreibe gedanklich mit, wenn es sein muss!

♋ KREBS (21. Juni - 22. Juli)

Krebse sind emotional, fürsorglich und alles andere als oberflächlich. Sie suchen nach einer tiefen, emotionalen Verbindung und sind sehr loyal. Ihre Gefühlsstimmungen können zwar manchmal so unbeständig sein wie die Wellen des Meeres, aber lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Sobald sich der Sturm legt, sind sie für jeden Spaß zu haben und verbreiten gute Laune!!

Ihr Ick beim Dating: Unsensibilität – Krebse sind wahnsinnig sensibel, also mach keine Witze auf ihre Kosten. Versuche nicht, sie mit blöden Sprüchen oder Humor für dich zu gewinnen. Das kommt nicht gut an.

♌ LÖWE (23. Juli - 22. August)

Löwen sind lebensfroh und ehrgeizig. Sie lieben es, unter Leuten zu sein – also kein Wunder, dass sie auf Dating-Apps zu finden sind. Mit ihnen wird es nie langweilig und wenn du einen Löwen datest, erwartet dich immer eine gute Zeit. Aber aufgepasst, auch Löwen lieben es, verwöhnt zu werden.

Ihr Ick beim Dating: Zu viel Fachsimpelei – Löwen sind leicht gelangweilt, also musst du sie von Anfang an unterhalten. Gespräche über deine Arbeit? Nett, aber nicht spannend genug! Sei lieber kreativ und suche ungewöhnliche Gesprächsthemen!

♍ JUNGFRAU (23. August - 22. September)

Jungfrauen sind detailorientiert und für ihre unglaubliche Beobachtungsgabe bekannt. Beim Dating sind sie wählerisch und nehmen sich viel Zeit, um genau abzuwägen, ob ein:e potenzielle:r Partner:in zu ihnen passt.

Ihr Ick beim Dating: Menschen, die ihre Zeit nicht respektieren – Jungfrauen sind ihrer Routine treu und lassen sich nicht beirren, also hab Verständnis dafür. Schreib keine doppelten Nachrichten, wenn sie nicht geantwortet haben, und achte darauf, ihren Zeitplan im Auge zu haben, wenn du ein Date planst.

♎ WAAGE (23. September - 22. Oktober)

Die Waage ist eines der charmantesten und flirtfreudigsten Sternzeichen und haben durch ihre charmante Art eine große Anziehungskraft auf andere. Sie ziehen Menschen schnell in ihren Bann, aber es kann schwierig sein, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen.

Ihr Ick beim Dating: Drama, Drama, Drama – Dieses lebensfrohe und verspielte Sternzeichen kann Konflikte nicht ausstehen und hält sich davon fern. Vermeide es, irgendeine Art von Drama in ihr sorgloses Dasein zu bringen, sonst werden sie dich auch meiden wollen.

♏ SKORPION (23. Oktober - 21. November)

Skorpione gelten als sinnlich, intensiv und immer ein bisschen mysteriös. Sie lüften ihre Geheimnisse nur selten, was sie unglaublich faszinierend macht. Kein Wunder, dass Mars, der Planet der Leidenschaft, ihr Herrscher ist. Mit einem Skorpion wird es garantiert spannend – da bleibt kein Raum für Langeweile!

Ihr Ick beim Dating: Smalltalk – Dieses Sternzeichen hasst belanglose Gespräche. Skorpione suchen nach tiefen und bedeutungsvollen Verbindungen und Menschen, die ihre emotionale Tiefe zu schätzen wissen. Wenn du also nur über das Wetter sprechen kannst und nichts Spannendes zu erzählen hast, werden sie mit Sicherheit schnell das Interesse verlieren.

♐ SCHÜTZE (22. November - 21. Dezember)

Schützen sind abenteuerlustig und streben nach Freiheit und neuen Erfahrungen. Sie lieben es, Menschen kennenzulernen, was sie zu sehr umgänglichen Gesprächspartner:innen macht. Das temperamentvolle Feuerzeichen ist beim Dating locker und unkompliziert – am liebsten mit jemandem, der genauso abenteuerlustig ist wie sie!

Ihr Ick beim Dating: Unwissenheit – Schützen lieben es, sich über aktuelle Themen zu unterhalten und zu diskutieren. Wenn du nicht mitreden kannst und keine Ahnung hast, denken sie vielleicht, du lebst hinterm Mond. Bleib also auf dem Laufenden, um in euren Gesprächen nicht den Anschluss zu verlieren!

Stört Sie etwas an Ihrem Gegenüber? Tun Sie etwas dagegen. Sprechen Sie mit Ihrem Date über das, was Sie stört – und versuchen Sie gleichzeitig auch Verständnis aufzubringen. Schließlich stehen die Sterne nicht schlecht, dass man auch selbst seltsame Angewohnheiten oder Verhaltensweisen hat, die nicht immer sexy sind...