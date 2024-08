× Sex, Kuscheln und Co: Das ist der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung

Kann man die Qualität einer Beziehung am Sexleben ausmachen? Wenn es nach einer neuen Studie geht, schon! Denn diese hat herausgefunden, dass Paare, die viele Zärtlichkeiten austauschen, glücklicher sind.

Kuscheln, Sex und Zärtlichkeiten sind etwas Wunderbares, denn man fühlt sich ich seinem Partner dadurch nahe und geborgen. Wie viel Einfluss diese Liebesbekundungen tatsächlich auf die Beziehungsqualität haben, hat eine neue Studie der Online-Partneragentur Parship untersucht. Dazu wurden über 1.000 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt, die in einer Beziehung leben.

Wer viel schmust, ist glücklicher

Die Studie zeigt deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen ausgetauschten Zärtlichkeiten und Zufriedenheit gibt. Paare, die regelmäßig knutschen, gaben am häufigsten an mit ihrer Partnerschaft sehr zufrieden zu sein (69%). Auch 67 Prozent der Vergebenen, die einander mehrmals wöchentlich Komplimente machen und verbal Zuneigung zeigen, geben an äußerst glücklich zu sein. Gleiches gilt für Paare, die regelmäßig Sex haben (67%), kuscheln oder Händchenhalten (je 66%).

© Getty Images ×

Für Parship-Psychologin Caroline Erb sind diese Ergebnisse wenig überraschend. „Körperliche Nähe stärkt die Paarbindung und wirkt sich positiv auf die psychische und physische Gesundheit aus. Tägliche Berührungen, liebevolle Rituale und Gesten steigern das Wohlbefinden in einer Beziehung und festigen das Zusammengehörigkeitsgefühl“, weiß die Psychologin.

Küsse und Umarmungen bleiben auch nach 20 Jahren wichtig

Für die meisten Österreicher:innen gehören Zärtlichkeiten fix zum Beziehungsalltag – auch nach vielen Jahren. So sind für sechs von zehn österreichischen Paaren Begrüßungs- und Abschiedsküsse ein tägliches Ritual. Die Hälfte der Paare umarmt sich jeden Tag. Auch nach über 20 Jahren Beziehung sind tägliche Küsse und Umarmungen bei 59 % bzw. 46 % üblich. Fast zwei Drittel der Paare kuscheln abends auf der Couch, streicheln sich oder machen einander regelmäßig Komplimente – meist mehrmals pro Woche. Leidenschaftliches Küssen oder Sex mehrmals pro Woche erleben 37 % bzw. 28 % der Befragten. Materielle Gesten wie kleine Geschenke oder Blumen sind hingegen seltener (12 % mehrmals wöchentlich).

© Getty Images ×

Diese Paare sind am glücklichsten

Überraschenderweise sind Paare, die weniger als zwei Jahre zusammen sind und jene, die seit über 20 Jahren zusammen sind, mit ihrer Partnerschaft besonders zufrieden. Zudem geben 91 Prozent der Frischverliebten an, mit ihrem Sexleben äußerst glücklich zu sein. 64 Prozent von ihnen werden mehrmals pro Woche miteinander intim.Die Studie macht deutlich, dass Zärtlichkeiten, sowohl in frischen als auch in langjährigen Beziehungen, besonders wichtig für eine glückliche Beziehung sind.