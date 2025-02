Wer den Sommer schon im März erleben möchte, muss nicht bis in die Karibik fliegen. In Europa gibt es zahlreiche Reiseziele, die mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen locken.

Der Winter zieht sich und Sie sehnen sich nach Sonne, Wärme und vielleicht sogar einem Sprung ins Meer? Kein Problem! In manchen Teilen Europas beginnt der Sommer schon im März – oder fühlt sich zumindest so an. Packen Sie die Sonnenbrille ein, hier sind die besten Reiseziele für alle, die dem Frühling einen Schritt voraus sein wollen!

Reiseziele in Europa: Hier ist im März schon Sommer

1. Kanarische Inseln – Der ewige Frühling (oder besser: Sommer!)

Die Kanaren sind ein Klassiker für Sonnenhungrige. Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote oder Fuerteventura – alle Inseln haben im März Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad. Das Meer ist zwar noch etwas frisch (rund 19 Grad), aber für Mutige absolut badetauglich! Dazu gibt’s bizarre Vulkanlandschaften, traumhafte Strände und charmante Dörfer.

2. Zypern – Der unterschätzte Sonnen-Hotspot

Zypern gehört zu den wärmsten Regionen Europas im Frühjahr. Mit Temperaturen von bis zu 24 Grad im März kann man hier problemlos in kurzen Ärmeln herumlaufen. Die Insel lockt mit antiken Ruinen, wunderschönen Stränden und leckerer mediterraner Küche.

3. Andalusien – Spanischer Flair mit viel Sonne

Südspanien hat im März oft schon 22–25 Grad und fühlt sich dank der starken Sonne fast sommerlich an. Besonders Málaga und Sevilla sind tolle Ziele, um Sonne zu tanken und durch hübsche Altstädte zu schlendern.

4. Malta – Die Mittelmeerperle für Frühstarter

Malta wird oft unterschätzt, ist aber ein ideales Ziel für März-Reisen. Die Temperaturen klettern auf angenehme 20–23 Grad, und die Insel bietet eine Mischung aus Kultur, Geschichte und beeindruckenden Küstenlandschaften.

5. Kreta – Sonne, Natur und griechische Gastfreundschaft

Griechenlands größte Insel erwacht im März schon zum Leben. Bei 20–23 Grad kann man wunderbar durch Olivenhaine spazieren, historische Stätten erkunden und sich an den ersten warmen Strahlen erfreuen.