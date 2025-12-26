Top-Citys für den Jahreswechsel: So feiert die Welt Silvester

Ob Mega-Feuerwerk, legendäre Hafenpartys oder durchtanzte Nächte: Zum Jahreswechsel verwandeln sich die Metropolen dieser Welt in glitzernde Bühnen. Von romantisch bis rauschend – die schönsten Silvester-Städte von Sydney bis Rotterdam, in denen der Countdown zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Und wo stoßen Sie diesmal auf das neue Jahr an? Wer spektakuläre Feuerwerke liebt, findet in Dubai oder in Sydney ein wahres Lichtermeer der Superlative. Steht Ihnen der Sinn nach maritimem Flair und großem Hafenfeeling, ist Hamburg mit seinen legendären Silvesterpartys an den Landungsbrücken oder Rotterdam an der Erasmusbrücke die ideale Wahl. Echte Nachtschwärmer wiederum sind zum Jahreswechsel in London bestens aufgehoben – dort wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Nachstehend präsentieren wir die besten Silvester-Citys – ganz nach Ihrem Gusto...

Rotterdam. Feuerwerk der Moderne – spektakuläres Lichterspiel bei der Erasmusbrücke. © Gettyimages

Glanzvolle Nächte zwischen Skyline und Maas

Silvester in Rotterdam ist laut, spektakulär und überraschend vielseitig. Wenn am 31. Dezember um Mitternacht das legendäre Feuerwerk an der Erasmusbrücke den Himmel erleuchtet, verwandelt sich die moderne Skyline in eine glitzernde Show aus Licht und Farbe – ein echtes Highlight für Partygänger und Romantiker gleichermaßen. Entlang der Maas feiern Tausende direkt am Wasser, viele Bars und Clubs veranstalten exklusive Silvesterpartys mit Blick auf das Spektakel. Doch Rotterdam kann an den letzten Tagen des Jahres noch mehr: Eine Hafenkreuzfahrt durch einen der größten Seehäfen Europas bietet beeindruckende Perspektiven auf Industrie, Architektur und Skyline – besonders stimmungsvoll bei winterlichem Licht. Hoch hinaus geht es am Euromast, dem 185 Meter hohen Aussichtsturm, von dem aus sich ein atemberaubender Blick über Stadt und Hafen eröffnet. Kunstliebhaber lockt das Maritime Museum und das Wereldmuseum, das die Geschichte von Rotterdamern für Rotterdamer erzählt. Die Stadt zeigt zu Silvester, wie urbaner Lifestyle und maritimes Flair perfekt zusammenspielen.

Hamburg. Hafenfeuerwerk in der Hansestadt bei der Elbphilharmonie. © Gettyimages

Für alle Hafen-Fans

Ein Silvester-Feuerwerk am größten Seehafen Deutschlands? Dieser Traum lässt sich in der deutschen Hansestadt Hamburg verwirklichen. Wer richtigen Trubel nicht scheut, der sollte sich das Silvester-Feuerwerk im Hafen in Höhe der Landungsbrücken nicht entgehen lassen. Das Feuerwerk verwandelt diesen nicht nur in ein opulentes Farbgemälde, auch akustisch wird Imposantes geboten. Pünktlich um Mitternacht lassen nämlich alle im Hafen liegenden Schiffe ihre Signalhörner und Schiffssirenen ertönen. Ein guter Aussichtspunkt ist auch die Außenalster. Besonders gut kann man die Feuerwerke rund um die Alster in Höhe Schwanenwik bewundern, aber auch die Kennedy- und Lombardsbrücke im Süden sind prächtige Aussichtspunkte.

Silvester in Venedig ist poetisch und unvergesslich

Zwischen Markusplatz und Arsenal wird um Mitternacht ein spektakuläres Feuerwerk gezündet, das die Lagunenstadt erhellt. Festliche Gondelfahrten führen durch ruhige Kanäle, klassische Konzerte im Teatro La Fenice sorgen für Kulturgenuss. Dazu locken Silvestermenüs in historischen Restaurants sowie Winterausflüge nach Murano, Burano oder Torcello.

Beeindruckend. Das Feuerwerk über der berühmten Tower Bridge in der Londoner-City. © Gettyimages

Für Party-Tiger ist der Silvester in London ideal

Entlang der Themse ist das Feuerwerk einfach überwältigend und die Partys allerorts genial. Apropos coole Partys: Die deutsche Hauptstadt Berlin punktet nicht nur mit einem großartigen Feuerwerk über dem Brandenburger Tor, sondern auch mit Clubs, die zu Silvester ein Programm der Superlative bieten, etwa The Curtain Club, Loft 14 oder der Bricks Club. Spezielle Tickets gewähren Einlass zu mehreren Partys – ideal für Club-Hopper.

Sydney. Über der Harbour Bridge und dem Opernhaus entfaltet das Silvesterfeuerwerk. © Gettyimages

Countdown Down Under

Für alle, die es in die Ferne zieht. In der australischen City Sydney erlebt man ebenfalls einen unvergesslichen Hafen-Silvester mit Blick auf die Harbour Bridge und das berühmte Opernhaus. Die guten Aussichtspunkte sind sehr begehrt, weshalb man sich am besten schon am Vormittag auf den Weg macht. Damit man sie leichter findet, gibt es offiziell ausgewiesene „Vantage Points“ (so nennt man die Aussichtspunkte), von denen man das Feuerwerk bestaunen kann.

Für Feuerwerk-Fans

Dubai, die Stadt der Superlative, beeindruckt auch zu Silvester. Hier bekommt man nichts Geringeres zu sehen als das spektakulärste Feuerwerk der Welt. Hotspot ist der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Auf allen Stockwerken des Megagebäudes ist Pyrotechnik installiert und wird in einer verblüffenden Choreografie gezündet. Der Strand ist unter anderem ein guter Viewing Point.

Top-Adressen und Tipps für die Silvester-Städte

Rotterdam. Ibis City Center mit Terrasse. © Accor

ibis Rotterdam City Centre***/Rotterdam. Das Hotel liegt nahe der Erasmusbrücke, wo zu Silvester das Feuerwerk stattfindet. Das schicke, moderne Hotel im Stadtzentrum mit Bar und gemütlicher Terrasse am Wasse, liegt nur 300 Meter von der Markthalle entfernt. Green Key Gold zertifiziert. 3N im Superior Zimmer für 2 Erw. mit Hafenblick ab 579 Euro. https://all.accor.com

The Royal Dubai*****. Die besten (und auch teuersten) Partys gibt es im luxuriösesten Beachresort der City. Zimmer ab ca. 860 Euro. www.atlantis.com

The Westin Hamburg****. Hier wohnen Sie direkt in der Elbphilharmonie mit Blick auf Fluss und Stadt. Zimmer und Suiten mit bodentiefen Fenstern. Silvester mit Buffet und Live-Musik. 3N im Deluxe-Zimmer ca. 1.587 Euro. www.marriott.com

The Standard London*****. Die Silvesterpartys im 10. Stock des Hotels im Viertel King‘s Cross sind legendär. DJ-Größen und bekannte Musiker performen zum Jahreswechsel. Zimmer ca. 395 Euro. Infos unter: www.standardhotels.com

Palazzo Marcello Hotel Al Sole***/Venedig. Das Hotel, ein Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, mit Blick auf einen typischen Kanal. Die Zimmer sind im venezianischen Stil eingerichtet. Frühstück wird serviert. 3N im Classic DZ für 2 Pers. inkl. Frühstück ab 830 Euro. www.alsolehotels.com

Verfasst von Irene Stelzmüller