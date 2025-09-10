Von Dubai bis New York: Die 10 fotogensten Wolkenkratzer der Welt

Mit über 8,7 Millionen Erwähnungen auf Instagram thront ein Hochhaus in Asien auf Platz 1 der beliebtesten Wolkenkratzer auf Social Media.

Die beeindruckendsten Wolkenkratzer der Welt sind nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern liefern auch die perfekte Kulisse für den nächsten Instagram-Schnappschuss. Doch von welchem Skyscraper werden die meisten Fotos hochgeladen? TUI Musement hat zwischen 2022 und 2025 die Instagram-Aktivität rund um die bekanntesten Skyscraper analysiert – mit überraschenden Ergebnissen und einem eindeutigen Spitzenreiter.

Dubai an der Spitze

Mit seinen majestätischen 828 Metern dominiert der Burj Khalifa nicht nur die Skyline Dubais, sondern auch die sozialen Medien. Mehr als 8,7 Millionen Instagram-Posts katapultieren ihn an die Spitze – ein Anstieg von satten 38 % seit 2022! Kein Wunder: Die Aussichtsplattformen „At the Top" und „At the Top Sky" liefern einen unvergleichlichen Wow-Moment mit Blick auf Stadt, Wüste und den Persischen Golf. Ein absolutes Must-have für jeden Feed!

© Getty

New York holt auf

New York beweist mit gleich vier Gebäuden in den Top 10 seine Stellung als Wolkenkratzer-Hauptstadt. Das Empire State Building sichert sich 4,5 Millionen Erwähnungen Platz zwei. Nur knapp dahinter: der Taipei 101, dessen Design an einen gigantischen Bambusstab erinnert und in der asiatischen Kultur für Stärke und Wohlstand steht. Das One World Trade Center landet auf Platz vier, ein Symbol der Resilienz seit 2014.

© Getty

Der absolute Shooting-Star in New York ist jedoch One Vanderbilt. Das erst 2020 eröffnete Gebäude verzeichnet mit einem Plus von satten 189 Prozent den größten Zuwachs an Instagram-Erwähnungen und klettert vom zehnten auf den siebten Platz. Die gläsernen Skyboxes in 325 Metern Höhe liefern das perfekte Social-Media-Erlebnis zwischen Kunst, Design und Nervenkitzel.

Diese Features machen Wolkenkratzer zu Instagram-Magneten

Was alle Top-Gebäude gemeinsam haben? Spektakuläre Aussichtsplattformen mit dem gewissen Extra. Der Willis Tower in Chicago begeistert mit seinem „Skydeck" und „The Ledge", gläsernen Balkonen mit freiem Blick in die Tiefe. Die Petronas Towers in Kuala Lumpur punkten mit ihrer ikonischen Skybridge, während 30 Hudson Yards in New York mit seiner Plattform „Edge" und dem Glasboden im 100. Stock für Nervenkitzel sorgt. Der Lotte World Tower in Seoul und der Shanghai Tower – mit 632 Metern das dritthöchste Gebäude weltweit – komplettieren die Top 10.

Für die Studie analysierte TUI Musement die 100 höchsten Wolkenkratzer der Welt anhand ihrer Instagram-Hashtags. Der Trend ist eindeutig: Je spektakulärer die Aussichtsplattform und je einzigartiger das Foto-Erlebnis, desto höher die Social-Media-Präsenz.