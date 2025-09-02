Die besten und günstigsten Städte für einen Wochenend-Trip im Herbst

Der Sommer ist vorbei, die Freibäder schließen und doch ist das Fernweh größer denn je. Herbst bedeutet nicht grauer Alltag, sondern die perfekte Jahreszeit für spontane City-Trips! Wir haben die besten und günstigsten Städte zusammengestellt, die sich für einen herbstlichen Wochenend-Trip eignen.

Herbstblues? Nicht mit uns! Jetzt ist die beste Zeit, um die Koffer zu packen und Europa neu zu entdecken. Wenn die Städte im goldenen Licht erstrahlen, die Temperaturen perfekt für Spaziergänge und die Touristen endlich abgereist sind, öffnen sich völlig neue Möglichkeiten für Kurzreisende. Mit dem Ende der Hochsaison purzeln nicht nur die Preise für Flüge und Hotels, auch das Reisegefühl wird entspannter. Wir zeigen, in welchen Metropolen Sie für kleines Geld ein Maximum an Abenteuer, Kultur und Genuss bekommen!

Prag, Tschechien

Prag ist eine Stadt wie aus einem Bilderbuch: Kopfsteinpflaster, gotische Türme, die berühmte Karlsbrücke und ein Panorama, das im Herbst besonders magisch wirkt. Nach dem Sonnenuntergang funkeln die Lichter über der Moldau, während Sie in einer urigen Brauerei ein frisch gezapftes Bier genießen. Und das zu unschlagbar günstigen Preisen!

Budapest, Ungarn

Budapest ist die perfekte Stadt für alle, die Abwechslung lieben. Am Tag können Sie in jahrhundertealten Thermalquellen entspannen und den Blick auf die Donau genießen oder Sie schlendern über prachtvolle Boulevards. Diese zeigen sich im Herbst von ihrer besten Seite. Abends verwandelt sich die Stadt in einen Party-Hotspot: legendäre Ruinenbars, Clubs und eine kreative Szene, die ihresgleichen sucht. Auch preislich bleibt die ungarische Hauptstadt unschlagbar.

Paris, Frankreich

Paris im Herbst ist ein absolutes Highlight! Schlendern Sie durch Montmartre, genießen Sie ein Croissant im Straßencafé oder bewundern Sie den Eiffelturm bei Sonnenuntergang. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit weniger überlaufen und einen Besuch wert.

Athen, Griechenland

Athen begeistert mit seiner Mischung aus Antike und modernem Leben. Die Akropolis thront majestätisch über der Stadt, während in den Straßen lebendige Tavernen und Märkte locken. Im Herbst ist Athen besonders attraktiv: angenehme Temperaturen, deutlich weniger Touristen und moderate Preise machen die griechische Stadt zum aufregenden Herbstziel.

Amsterdam, Niederlande

Wenn die Blätter golden auf die Grachten fallen, entfaltet Amsterdam seine ganze Magie. Ob Museumsbesuche, Fahrradtouren oder ein Bummel über die Märkte – im Herbst ist die Stadt entspannter und Hotels sind oft deutlich günstiger. Amsterdam kann zwar teuer sein, doch wer klug plant, findet jetzt echte Off-Season-Schnäppchen.

Barcelona, Spanien

Während Nordeuropa die Schals auspackt, genießen Sie in Barcelona noch Sonne auf der Haut. Die katalanische Metropole ist im Herbst unschlagbar: weniger Touristen, mildes Klima und Tapas-Bars, die Sie bis spät in die Nacht mit mediterranen Köstlichkeiten verwöhnen. Ob die Sagrada Família, ein Spaziergang durch die Gassen des gotischen Viertels oder ein Nachmittag am Strand: Barcelona ist der perfekte Mix aus Kultur, Strand und Party.

Antwerpen, Belgien

Die belgische Stadt ist noch ein echter Geheimtipp und im Herbst besonders empfehlenswert. Antwerpen ist ein Paradies für Shopping-Fans, Kunstliebhaber und Genießer. Wer Lust auf eine Stadt hat, die nicht von Touristen überlaufen ist, findet hier ein echtes Highlight – und das zu Preisen, die deutlich entspannter sind als im nahegelegenen Amsterdam oder Brüssel.