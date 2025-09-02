Statt Oktoberfest: Diese Volkfeste sind günstiger und nicht so überfüllt wie München

Sie wollen Wiesn-Feeling ohne teure Maß und Menschenmassen? Wir zeigen die besten Alternativen in Österreich und Deutschland – von Wien über Brunn bis Rosenheim. Festzelte, Blasmusik, regionale Schmankerl und entspannte Stimmung warten auf Sie!
Sie sind auf der Suche nach zünftigem Wiesn-Feeling ohne Massenansturm, überteuerte Maß und stundenlanges Schlange stehen? Dann haben wir hier die perfekten Alternativen in Österreich und Deutschland – für September und frühen Oktober 2025.
Österreichische Alternativen fürs Oktoberfest in München
- Wiener Kaiser Wiesn (25. September – 12. Oktober 2025): Drei große Festzelte mitten im Prater, fünf Almen, viel Musik und untertags gratis Eintritt. Wer Lust auf zünftige Stimmung mit moderateren Preisen hat, ist hier goldrichtig.
- Brunner Wiesn (18. September – 4. Oktober 2025): Stars auf der Bühne, Discozelt, Biergarten und Shuttlebusse – Österreichs größtes Oktoberfest neben Wien bringt Volksfest- und Konzertfeeling in einem.
- Leibnitzer Wiesn (Ende September 2025): Steirisch, herzlich und weniger touristisch - Hier steht Tradition mit regionalem Bier und Musik im Mittelpunkt.
- Oktoberfest Leopoldsdorf (16.–19. Oktober 2025): Blasmusik, Weißwurst-Party und Gratis-Events wie die Feldmesse: perfekt für alle, die’s urig und bodenständig mögen.
- Volksmusi-Fest Bruck an der Mur (September 2025): Eher familiär und gemütlich – Volksmusik, regionale Schmankerl und entspanntes Feiern ohne Drängeln.
Deutsche Alternativen
- Rosenheimer Herbstfest (Ende August – Anfang September 2025): Bayerisches Volksfest mit großem Herz, traditionellem Bier und echter Wirtshausstimmung – entspannter als München, aber mit genauso viel Stimmung.
- Passauer Herbstdult (Mitte September 2025): Historische Dult mit zwei Festzelten, regionalem Bier und Volksmusik – kleiner, günstiger und familienfreundlich.
- Schützenfest Hannover: Großstadtfest, aber überschaubar - Drei große Festzelte (z. B. Alt Hanovera für 3 000 Personen), gemütlich, bodenständig mit traditionellem Bier und regionaler Musik
Wer Volksfeststimmung sucht, muss nicht nach München pilgern. In Österreich locken Wien, Brunn oder Leibnitz mit großer Bandbreite – von modern bis bodenständig. In Bayern geht’s in Rosenheim oder Passau entspannter zu, mit echtem Brauchtum und faireren Preisen. Kurz: Maß, Musik und Stimmung – nur ohne das Chaos der Münchner Wiesn.