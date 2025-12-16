Vorsicht beim Keksebacken: Ist weißes Backpapier wirklich ungesünder als braunes?

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit warnt Social Media vor weißem Backpapier beim Keksebacken. Ist braunes wirklich die bessere Wahl oder steckt hinter dem Mythos etwas ganz anderes? Ein genauer Blick sorgt für Klarheit statt Verunsicherung.

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit taucht in den sozialen Medien dieselbe Warnung auf: Weißes Backpapier soll angeblich ungesünder sein als braunes. Gerade wenn das große Keksebacken beginnt, sorgen solche Aussagen schnell für Verunsicherung. Aber ist an dem Gerücht wirklich etwas dran?

Warum Backpapier überhaupt beschichtet ist

Egal ob braun oder weiß: Backpapier hat immer eine spezielle Beschichtung. Diese sorgt dafür, dass Kekse und andere Lebensmittel nicht am Blech kleben bleiben und das Papier hitzebeständig ist. Meist handelt es sich dabei um eine sehr dünne Silikonschicht. Diese steht zwar immer wieder in der Kritik, gilt aber bei richtiger Anwendung als unbedenklich. Wichtig ist vor allem, die Temperaturangaben auf der Verpackung einzuhalten. In der Regel liegt die maximale Temperatur bei etwa 220 Grad.

Gibt es gesundheitliche Risiken?

Kurz gesagt: Nein. Aktuell gibt es keine Untersuchungen, die zeigen, dass Backpapier, egal ob weiß oder braun, bei normaler Nutzung gesundheitsschädlich ist. Wer das Papier also nicht überhitzt oder zweckentfremdet, muss sich keine Sorgen machen.

Der Mythos vom gebleichten Backpapier

Oft heißt es, weißes Backpapier sei schlechter, weil es mit Chlor gebleicht werde. Diese Behauptung gehört allerdings ins Reich der Fake News. Heutzutage wird Backpapier ohne Chlor hergestellt. Weder die Gesundheit noch die Umwelt werden dadurch zusätzlich belastet.

Weiß oder braun? Reine Geschmackssache

Ob Sie zu weißem oder braunem Backpapier greifen, macht gesundheitlich keinen Unterschied. Beide Varianten sind sicher, solange Sie die Nutzungshinweise beachten. Sie können sich also ganz entspannt aufs Wesentliche konzentrieren: den Duft frisch gebackener Kekse und die Vorfreude auf Weihnachten.