© Getty Images

Loyalitäts-Test

Chef will Erreichbarkeit um 23 Uhr

06.12.25, 10:50
Der spanische Unternehmer José Elías, Besitzer der Handelskette "La Sirena" und laut "Forbes" rund 650 Millionen Euro schwer, sorgt mit ungewöhnlichen Methoden zur Überprüfung von Führungskräften für Aufsehen.

Er ruft neue Manager am ersten Samstag ihres Jobs um 23 Uhr an und "zählt, wie oft es klingelt, bis sie abheben", sagt der Firmenchef im Podcast "Búscate la vida". Laut Elías sei das Telefonat selbst nebensächlich – entscheidend sei, wie schnell die Mitarbeitenden abheben, um Loyalität und echtes Engagement zu messen. "Wenn ich meinen CEO samstags um 23 Uhr abends anrufen muss, muss derjenige ans Telefon gehen, sonst ist er für mich nutzlos", so José Elías.

Elías rechtfertigt diese Methode damit, dass Lebensläufe leicht manipuliert werden könnten und er so erkennen könne, wer es ernst meint.

In Österreich sichern das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsruhegesetz den Arbeitnehmern Erholungsphasen zu. Nur wenn ausdrücklich eine Rufbereitschaft vereinbart wurde, müsse man erreichbar sein, heißt es laut Österreichischem Gewerkschaftsbund.

Elías’ Vorgehensweise sorgt international für Kritik und Diskussionen über Loyalitätstests und Arbeitsrecht.

