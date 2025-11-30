"DANKE!" - Rotes Kreuz zum Internationalen Tag der Freiwilligen

Rotkreuz-Freiwillige leisten 10 Millionen Einsatzstunden im Jahr – Präsident Schöpfer sagt: "Engagement verdient gerade in schwierigen Zeiten höchste Anerkennung!“

80.000 Freiwillige leisten beim Roten Kreuz wichtige Arbeit für Menschen in Not – im Rettungsdienst, bei der Team Österreich Tafel, dem Besuchs- und Begleitdienst, in den Lernhäusern und vielen anderen Bereichen. „Ich möchte mich bei allen für ihren unglaublichen Einsatz bedanken“, erklärt Gerald Schöpfer, als Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes selbst der „oberste Freiwillige“ der Organisation, vor dem Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember. „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig zu wissen, dass jeder Mensch, der Hilfe benötigt, auch Hilfe bekommt. Für unsere Freiwilligen ist ‚Wir sind da‘ nicht nur ein Motto, sondern ihr täglicher Einsatz!“

"Helfen wir uns gegenseitig!“

Präsident Schöpfer stellt klar: „Österreich gilt als das ‚Land der Freiwilligkeit‘, darauf können wir stolz sein. Eine lebenswerte Gesellschaft benötigt Menschen, die Verantwortung übernehmen. Von ihrem Engagement profitiert tatsächlich das ganze Land. Vieles, was wir für selbstverständlich halten, würde es ohne Freiwillige nicht in dieser Form geben. Halten wir daher zusammen, helfen wir uns gegenseitig – aus Liebe zum Menschen!“ Beim Roten Kreuz ist es auf viele Arten möglich, einen Beitrag zu leisten. Zum Beispiel durch eine Zeitspende, Blutspende oder Geldspende – auch eine Stromspende ist möglich. Nähere Infos zu Unterstützungsmöglichkeiten gibt es auf roteskreuz.at/ich-will-helfen.

Verlässlicher Techniker mit Herz und Kompetenz

Ein gelungenes Beispiel für freiwilliges Engagement ist Hans Peter aus der Rotkreuz-Abteilung St. Martin im Pinzgau. Obwohl er erst seit kurzem Teil des Roten Kreuzes ist, fand er hier nach seinem Pensionsantritt rasch eine neue, sinnstiftende Aufgabe in der Rufhilfe-Technik – eine Tätigkeit, die seine technischen Fähigkeiten ebenso anspricht wie seine Freude am Kontakt mit Menschen, und die ihn sofort begeisterte. Mit seiner langjährigen Erfahrung aus dem Mobilfunkbereich bringt Hans Peter nicht nur hohes technisches Know-how mit, sondern auch viel Routine und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kund:innen. Er ist im gesamten Pinzgau unterwegs, übernimmt dort einen Teil der Rufhilfe-Einsätze und entlastet damit sein Team deutlich. Mit seiner offenen, extrovertierten Art und seiner Fähigkeit, technische Inhalte verständlich zu erklären, wird er sowohl von Kund:innen als auch im Team besonders geschätzt.