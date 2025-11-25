Benko-Hammer: Schulden der Signa Prime steigen auf 12 Milliarden

Die Forderungen gegenüber der insolventen Immobilienfirma Signa Prime von Gründer René Benko sind auf 12,34 Milliarden Euro gestiegen, wie der "Kurier" nach einer Prüfungstagssatzung am Dienstag schreibt.

Gegenüber der Prüfungstagsatzung vom 24. Juni seien die Forderungen damit um 687 Mio. Euro gestiegen. Allerdings seien Stand heute nur 5,54 Mrd. Euro an Forderungen auch anerkannt und 6,8 Mrd. bestritten worden.

Von den neu dazugekommenen Forderungen an die Signa Prime Selection AG ginge das Gros auf Ansprüche aus Insolvenzverfahren von Signa-Gesellschaftern in Deutschland zurück, so der "Kurier". Allein 450 Mio. Euro fordere die insolvente Projektgesellschaft "München, Schützenstraße immobilien GmbH & Co KG".