Innsbruck Airport hat noch offene Forderungen
René Benko

Signa hat Schulden beim Flughafen Innsbruck

21.11.25, 15:25
Das Signa-Immobilien-Imperium von René Benko schuldet sehr vielen Gläubigern Geld -  insgesamt mehr als 14 Milliarden Euro.  

Innsbruck. Eine Anfrage der KPÖ im Innsbrucker Gemeinderat machte es öffentlich: Der Flughafen Innsbruck hat offene Forderungen gegenüber der insolventen Signa Holding von Rene Benko in Höhe von 137.653 Euro netto. Da die Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft ein Unternehmen in öffentlicher Hand ist, tragen Stadt und Land den finanziellen Ausfall. 

Auf ORF-Anfrage erklärte die Stadt Innsbruck, dass derzeit 30 Prozent der Forderung – rund 41.100 Euro netto – noch offen sind. Die übrigen 70 Prozent – rund 95.900 Euro – wurden in der Bilanz 2023 bereits wertberichtigt.

