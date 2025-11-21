Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
ORF zeigt Baustelle wo gesprengt wurde
© ORF

In Feldkirch

Sprengung für Stadttunnel: Steine auf fahrende Autos geschleudert

21.11.25, 14:55
Teilen

Gesteinsbrocken hatten Durchmesser bis zu 30 Zentimeter - Keine Verletzten

Vbg. Aufgrund von Sprengarbeiten im Bereich der Baustelle für den "Stadttunnel Feldkirch" sind am Freitagvormittag in Frastanz (Bez. Feldkirch) mehrere fahrende Autos von Gesteinsbrocken getroffen worden. Die Steine hatten laut Polizeiangaben einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern, sie stürzten auf die Vorarlberger Straße (L190), die im betroffenen Bereich nicht gesperrt war. Verletzt wurde niemand, die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.

Beschädigt wurden mindestens fünf Pkw, beim Eintreffen der Polizei war die Straße bereits wieder geräumt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Exekutive sperrten zwei Bauarbeiter zwar die Gemeindestraße Felsenau bis zur Kreuzung mit der L190 ab, jedoch nicht die L190 selbst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden