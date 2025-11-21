Sprengung für Stadttunnel: Steine auf fahrende Autos geschleudert

Gesteinsbrocken hatten Durchmesser bis zu 30 Zentimeter - Keine Verletzten

Vbg. Aufgrund von Sprengarbeiten im Bereich der Baustelle für den "Stadttunnel Feldkirch" sind am Freitagvormittag in Frastanz (Bez. Feldkirch) mehrere fahrende Autos von Gesteinsbrocken getroffen worden. Die Steine hatten laut Polizeiangaben einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern, sie stürzten auf die Vorarlberger Straße (L190), die im betroffenen Bereich nicht gesperrt war. Verletzt wurde niemand, die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.

Beschädigt wurden mindestens fünf Pkw, beim Eintreffen der Polizei war die Straße bereits wieder geräumt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Exekutive sperrten zwei Bauarbeiter zwar die Gemeindestraße Felsenau bis zur Kreuzung mit der L190 ab, jedoch nicht die L190 selbst.