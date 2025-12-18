Alles zu oe24VIP
Kostenlose Energieberatung durch eNu
© unsplash

Energieagentur

Kostenlose Energieberatung durch eNu

18.12.25, 10:14
Jüngst ist das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) im Nationalrat beschlossen worden. Die Niederösterreichische Energie- und Umweltagentur (eNu) startet jetzt dazu ein kostenloses Beratungsangebot für Haushalte, Gemeinden und Energiegemeinschaften. 

"Ob Photovoltaikanlage, Stromtarif, Netzanschluss oder Beteiligung an einer Energiegemeinschaft – viele fragen sich jetzt: Was bedeutet das konkret für mich?“, sagt eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger in einer Aussendung. Deshalb richte sich das Angebot gezielt an unterschiedliche Zielgruppen: Private Haushalte erhalten Informationen zu Auswirkungen auf Strombezug, bestehende oder geplante PV-Anlagen sowie zu künftigen Investitionen. 

Gemeinden wiederum werden bei Fragen zu neuen Rahmenbedingungen für Erzeugungsanlagen, Netzinfrastruktur oder Energiegemeinschaften unterstützt. Und Energiegemeinschaften bekommen Unterstützung zu anstehenden Änderungen – "sowohl in der Gründungsphase als auch im laufenden Betrieb“, wie es vonseiten eNu heißt.

Hotline, Seminare und Sprechstunden

Die Energie und Umweltagentur versteht sich dazu als "zentrale Anlaufstelle“ und bietet eine Hotline (unter +43 2742 22 144) für Haushalte an. Für Gemeinden und Energiegemeinschaften gibt es Online-Seminare sowie Videos, die einen Überblick über die neuen gesetzlichen Vorgaben zeigen. Ab Jänner 2026 folgen außerdem spezielle Online-Sprechstunden für Gemeinden und Energiegemeinschaften.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

