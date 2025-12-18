KI ist ganz sicher: Babler ist unser Bundeskanzler

Die Künstliche Intelligenz von Microsoft hat Österreichs politisches System neu interpretiert.

Das ist kein Faschingsscherz, Andreas Babler ist Bundeskanzler der Republik Österreich. Das sieht zumindest die künstliche Intelligenz von Microsoft "Copilot" so.

oe24 fragte die 100 wichtigsten Persönlichkeiten der Republik auf "Copilot" ab - und bekam eine klare Ansage:

So sieht "Copilot" die heimische Regierung. © oe24

Die Antwort fiel einigermaßen originell aus: SPÖ-Chef Andreas Babler ist Bundeskanzler, sein Parteifreund (Verkehrsminister) Peter Hanke Vizekanzler. Dass (Innenminister) Gerhard Karner plötzlich Frauenminister ist, ist fast noch origineller. Dafür versetzt die KI (Finanzminister) Markus Marterbauer ins Innenministerium und Beate Meinl-Reisinger ins Finanzministerium. Alles klar?