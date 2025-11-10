Benko bleibt in U-Haft! Weihnachten im Gefängnis

Silvester im Häfen, Weihnachten eingesperrt. Heuer wird alles anders für Signa-Gründer René Benko. Er bleibt in U-Haft, es gilt die Unschuldsvermutung.

Die heutige Haftverhandlung zu Signa-Gründer René Benko wurde im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen regelmäßigen, zweimonatigen Überprüfung der Voraussetzungen der Untersuchungshaft anberaumt.

U-Haft verlängert

Die zuletzt mit Beschluss vom 9.9.25 verlängerte Untersuchungshaft wurde für weitere zwei Monate verlängert, also bis zum 12.1.26. Für Benko heißt das: Silvester im Häfen, Weihnachten eingesperrt.