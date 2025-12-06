Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.000 aktien down -2.88% Andritz AG 65.10 aktien up +1.48% BAWAG Group AG 119.50 aktien up +1.7% CA Immobilien Anlagen AG 23.820 aktien down -1.65% CPI Europe AG 15.040 aktien up +0.47% DO & CO Aktiengesellschaft 190.60 aktien up +2.25% EVN AG 27.100 aktien down -1.09% Erste Group Bank AG 95.75 aktien down -1.79% Lenzing AG 24.000 aktien down -0.41% OMV AG 47.320 aktien down -1.83% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien down -0.32% PORR AG 32.250 aktien up +0.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.820 aktien down -1.3% SBO AG 28.900 aktien up +1.94% STRABAG SE 78.50 aktien up +0.64% UNIQA Insurance Group AG 14.760 aktien down -0.4% VERBUND AG Kat. A 64.10 aktien down -0.77% VIENNA INSURANCE GROUP AG 51.70 aktien up +1.17% Wienerberger AG 29.420 aktien up +1.31% voestalpine AG 37.840 aktien up +1.78%
  1. oe24.at
  2. Business
VW-Hammer: Investitionen von 160 Milliarden Euro
© oe24

Bis 2030

VW-Hammer: Investitionen von 160 Milliarden Euro

06.12.25, 12:44
Teilen

Der Volkswagen-Konzern plant nach Angaben seines Vorstandschefs Oliver Blume Investitionen in der Höhe von 160 Milliarden Euro bis 2030. 

Damit will der führende europäische Autobauer den Gürtel enger schnallen, weil er mit einer schweren Krise auf seinen beiden wichtigsten Märkten USA und China konfrontiert ist.

Deutschland und Europa 

Blume sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", der Schwerpunkt des jüngsten Ausgabenplans liege "auf Deutschland und Europa".

Fünfjahres-Investitionsplans 

Die Gesamtausgaben, die jährlich im Rahmen des rollierenden Fünfjahres-Investitionsplans von Volkswagen aktualisiert werden, belaufen sich für den Zeitraum 2025 bis 2029 auf 165 Milliarden Euro und für den Zeitraum 2024 bis 2028 auf 180 Milliarden Euro.

US-Werk für die Tochter Audi

Überlegungen zu einem möglichen US-Werk für die Tochter Audi hingen maßgeblich von einer erheblichen finanziellen Unterstützung des amerikanischen Staates ab, sagte Blume zudem. "Und die gibt es bislang nicht."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden