Robbie Williams Tochter Teddy begeistert bei Weltpremiere ihres ersten Films

Teddy Williams feiert in London ihr Schauspieldebüt: Gemeinsam mit Robbie Williams und Ayda Field besucht die 13-Jährige die Weltpremiere ihres ersten Films "Tinsel Town".

Robbie Williams und Ayda Field begleiten ihre 13-jährige Tochter Teddy am 27. November 2025 zur Weltpremiere ihres ersten Films "Tinsel Town" im Vue Leicester Square in London. Für ihre berühmten Eltern ist es ein besonderer Abend, an dem sie bewusst in den Hintergrund treten.

Arm in Arm posiert Teddy Williams in einem dunkelgrünen Minikleid für die Fotografen und wirkt dabei noch etwas schüchtern. Robbie Williams wählt für den Abend einen eleganten schwarzen Anzug, während Ayda Field ein weißes Ensemble aus Spitze mit Blumenmuster trägt. Normalerweise achten beide sehr auf die Privatsphäre ihrer Kinder – umso größer ist dieser Moment für die Familie.

Weihnachtsfilm mit Starbesetzung

In "Tinsel Town" spielt Teddy Williams an der Seite von Rebel Wilson, Kiefer Sutherland und Lucien Laviscount. Der Film erzählt die Geschichte eines "gescheiterten Hollywood-Actionhelden", der in einer ungewöhnlichen Weihnachtspantomime eines kleinen englischen Dorfes landet und dort überraschende Inspiration findet.

Für Teddy wird dieser Abend unvergesslich bleiben – und auch ihre Eltern stehen hinter ihren Schauspielplänen. Robbie Williams sprach bereits im Januar gegenüber "People" über die Herausforderung, seine Karriere und das Familienleben mit vier Kindern zu vereinen: "Man gibt sein Bestes, aber es gibt vier kleine Stimmen von vier kleinen Seelen, die Wünsche und Bedürfnisse haben und sehr laut sind."