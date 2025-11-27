Hammer-Gerücht um Liverpool-Rückkehr von Jürgen Klopp

Kehrt Jürgen Klopp jetzt zu Liverpool zurück? Das Hammer-Gerücht wird ganz heiß.

Beim FC Liverpool wächst der Druck. Die Mannschaft taumelt aktuell von Niederlage zu Niederlage und kassierte zuletzt ein 1:4 in der Champions League gegen Eindhoven.

Auch Trainer Arne Slot steht massiv in der Kritik, die Fans fordern bereits die Entlassung des Coaches.

Für Arne Slot könnte es langsam eng werden © Getty

Der frühere Erfolgscoach

Inmitten dieser Krise rückt ein Name wieder in den Fokus: Jürgen Klopp. Der frühere Erfolgscoach, der den Klub neun Jahre lang prägte und unter anderem zur Meisterschaft und zum Champions-League-Titel führte, hatte eine Rückkehr eigentlich ausgeschlossen. Klopp ist mittlerweile „Global Head of Soccer“ bei Red Bull.

Rückkehr „theoretisch möglich“

Doch seine jüngsten Aussagen im Podcast „Diary of a CEO“ heizen die Spekulationen erneut an. Klopp betonte dort, dass eine Rückkehr „theoretisch möglich“ sei. Und er stellte klar: In England würde er niemals einen anderen Verein trainieren. „Also wenn, dann ist es Liverpool“, sagte der frühere Reds-Coach.

© Getty

Der deutsche Experte Marcel Reif analysiert in der BILD-Sendung „Reif ist live“, wie heiß die Gerüchte um Klopp und Liverpool wirklich sind:

„Bei Liverpool brennt nicht nur der Baum. Der ist eigentlich fast schon abgebrannt!“

Er schwebt wie ein Ufo über Anfield. Ganz Liverpool würde ihn auf Händen wieder reintragen. Und es wäre fahrlässig, wenn sie es nicht bei Klopp versuchen würden.“

„In Liverpool ist die Narbe seines Abschieds noch längst nicht so verheilt.“

„Im Sommer haben sie für über 450 Mio. Euro eingekauft, unter anderem Wirtz, Isak und Etikité geholt. Da fragen sich viele: Wie können die so schlecht sein, trotz solcher super Neuzugänge? Die Antwort: Genau deswegen. Denn es hat sich alles verändert.“

„Er (Jürgen Klopp a.d.Red.) war platt nach der Zeit. Das hat Körner gekostet. Jetzt sieht er sehr erholt aus. Fast so, als müsste Arne Slot aufpassen ...“

© Getty

Ob aus der theoretischen Möglichkeit ein echtes Comeback wird, bleibt offen. Die Fans an der Anfield Road würden es sich derzeit mehr denn je wünschen.