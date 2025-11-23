Glasner zu Liverpool? So teuer wird der Trainer-Hammer für den Meister

Liverpool steckt mit Meister-Trainer Arne Slot weiter tief in der Krise. Nach der Pleite gegen Nachzügler Nottingham Forest wird die Luft für den Coach immer dünner.

In den vergangenen 11 Pflichtspielen setzte es für Englands Meister Liverpool nicht weniger als acht Niederlagen. Die einzigen Siege holte man in der Champions League gegen Frankfurt und Liverpool sowie gegen Aston Villa. Dennoch steckt der Titelverteidiger immer tiefer in der Krise. Das Heim-Debakel am Samstag gegen den Vorletzten aus Nottingham war nur die Spitze des Eisbergs. Immer lauter werden die Rufe nach einer Ablöse von Arne Slot.

Doch während der Niederländer mittlerweile laut Wettquoten im Königreich der nächste Trainer ist, der entlassen wird, sucht man an der Anfield Road bereits einen Nachfolger. Immer wieder wird hierbei auch Oliver Glasner genannt. Der Österreicher konnte mit Crystal Palace für zwei der acht Niederlagen sorgen.

Am Deadline Day des Transferfensters im Sommer verhinderte Glasner noch den Wechsel von seinem Abwehrchef Marc Guehi nach Liverpool, jetzt könnte er vom "Schrecken der Reds" zum Hoffnungsträger werden. Doch das würde die Nordengländer einiges kosten.

Ablöse wird teuer

Denn wie nun berichtet wird, müsste man Slot im Falle seines Rauswurfs ordentlich tief in die Tasche greifen. Slot hat eine Jahresgage von 6,6 Millionen Euro und noch Vertrag bis Sommer 2027, damit würde man mindestens 10 Millionen Euro für ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit hinlegen müssen.

Hinzu kommt eine Ablösesumme, sollte Glasner tatsächlich überzeugt werden, den Krisen-Meister zu übernehmen. Der Vertrag des Österreichers läuft mit Saisonende aus, allerdings soll man bereits an einer Verlängerung arbeiten. Im Sommer lehnte Glasner etwa das Angebot von Tottenham ab, um beim vermeintlich kleineren Londoner Traditionsverein bleiben und etwas aufbauen zu können.

Ob er dem Lockruf des Titelverteidigers ebenfalls widerstehen kann, bleibt allerdings abzuwarten. Außerdem werden im Zusammenhang mit potenziellen Slot-Nachfolgern auch Bournemouth-Coach Andoni Iraola, Frankreichs Ikone Zinedine Zidane genannt. Die Gerüchte, dass Jürgen Klopp als Retter in der Not seine Trainer-Pension für beendet erklärt, wollen ebenfalls nicht abreißen.