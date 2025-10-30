Wettquoten: Oliver Glasner (51) wird neuer Liverpool-Trainer

Buchmacher sind sich sicher: Unser Erfolgstrainer wird den englischen Meister übernehmen.

Was für ein Coup von Oliver Glasner! Der österreichische Erfolgscoach hat mit seinem Crystal Palace am Mittwochabend den taumelnden englischen Meister Liverpool aus dem Ligacup geschossen – und das mit einem klaren 3:0 in Anfield! Damit bleibt Glasner gegen die Reds unbesiegbar und ist laut Wettanbieter Betfair (Quote 3:1) nun Top-Favorit auf den Trainerjob bei Liverpool!

Absturz von Meister geht weiter

Es war bereits der dritte Sieg für Glasner gegen Liverpool in dieser Saison – ein echtes Triple des Triumphs! Schon im Community Shield zu Saisonbeginn hatte Palace im Elferschießen gewonnen, Ende September folgte ein 2:1-Sieg in der Premier League, und jetzt das Pokal-Aus für die Reds im eigenen Stadion. Bitter: Für die Reds war es bereits der sechste "Nuller" in den letzten sieben Pflichtspielen – ein beispielloser Absturz des Meisters.

Adler auf Wolke 7

Während Liverpool-Coach Arne Slot um seinen Job zittern muss, feiert Glasner einen Erfolg nach dem anderen. Seit der 51-Jährige bei Palace übernommen hat, geht’s steil bergauf: FA-Cup-Sieg 2024, Community-Shield-Erfolg, jetzt das 3:0 in Anfield. Palace steht in der Liga auf Rang zehn – doch sportlich fliegt der Klub auf Wolke sieben.

Glasner besser als Zidane, Nagelsmann und Klopp

Kein Wunder, dass Glasner nun als heißester Kandidat auf den Liverpool-Job gehandelt wird. Die Buchmacher sehen ihn vor Andoni Iraola (4:1), Zinedine Zidane (9:2) und Julian Nagelsmann (7:1). Sogar ein Klopp-Comeback (9:1) wird spekuliert – doch Glasner hat die Nase vorn.