Glasners Crystal Palace fertigt Liverpool erneut ab
© getty

Carabao Cup

Glasners Crystal Palace fertigt Liverpool erneut ab

29.10.25, 22:34
Oliver Glasner und sein Crystal Palace zeigen dem amtierenden Meister Liverpool zum dritten Mal diese Saison die Grenzen auf. Gegen eine Elf aus Jugendspielern gewinnen die Londoner lockerleicht mit 3:0.

Das in der laufenden Meisterschaft auf Platz zehn rangierende Palace hatte Liverpool bereits zu Saisonbeginn im Community Shield in Wembley im Elferschießen bezwungen und in der Premier League Ende September zuhause mit einem 2:1-Sieg nachgelegt.

Die Reds begannen trotz stark durchrotierter Mannschaft sogar stark, doch die Defensive präsentierte sich wackelig wie gewohnt.

Wie schon so oft gegen Liverpool zeigte sich Ismaila Sarr von seiner besten Seite und brachte das Spiel mit zwei schnellen Toren in der 40. und 45. Minute auf die Seite von Palace.

Liverpool: Schwächstes Team in Top 5 Ligen

In der zweiten Halbzeit besorgt Yeremi Pino das 3:0, kurz zuvor sah Amara Nallo von Arne Slots Team glattrot. Damit zieht Palace ins Viertelfinale des Carabao Cups ein. Dort stehen auch Arsenal (2:0 gegen Brighton), Manchester City (3:1 bei Swansea), Chelsea (4:3 bei Wolverhampton) und Newcastle (2:0 Tottenham). Kevin Danso spielte bei der Spurs-Niederlage in der Innenverteidigung durch.

Währenddessen ist es für Liverpool die sechste Niederlage in sieben Spielen seit dem 27. September - damit ist man das schlechteste Team in Europas Top 5 Ligen in diesem Zeitraum.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

