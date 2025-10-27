Fans fassungslos: Premier League schafft Boxing Day ab

In der englischen Premier League bahnt sich das Ende einer ewigen Tradition an: Der Boxing Day steht vor dem Aus.

Es ist der Tag, auf den sich viele Fußball-Fans mehr freuen als auf Weihnachten selbst: der Boxing Day. Traditionell wird am 26. Dezember zwischen Weihnachten und Silvester in Großbritannien die Meisterschaft fortgesetzt. Der Fußball-Feiertag gehört zu den absoluten Highlights für die Anhänger. Zugleich äußerten in den letzten Jahren viele Trainer, wie Pep Guardiola oder auch Jürgen Klopp, Kritik an dem dicht gedrängten Programm rund um den Jahreswechsel.

An diesem Tag ging unter anderem der Stern von Harry Kane im Trikot der Tottenham Hotspurs auf, als er im Derby Arsenal im Alleingang abschoss. Es ist ein unangetasteter Brauch, mit jeder Menge Fußball in Großbritannien. Doch das könnte nun ein Ende haben.

Denn wie die Daily Mail berichtet, könnte der Boxing Day schon heuer Geschichte sein. Doch der Grund macht die Fans noch fassungsloser als die Meldung an sich.

Liga-Verantwortliche überlegen noch

Denn bislang wurde noch nicht bekannt gegeben, wer heuer am 18. Spieltag wann Anstoß hat. Die Liga zögert noch mit der Bekanntgabe. Dahinter steckt allerdings weniger ein organisatorisches Problem, sondern vielmehr das liebe Geld.

Denn im TV-Vertrag ist fix verankert, wie viele exklusive Freitags-Spiele ausgetragen werden müssen. Um das Soll zu erreichen, könnten die Verantwortlichen die Tradition des Boxing Day vergessen. Denn anstatt den Großteil der Runde - wie üblich - am Freitag auszuspielen, könnte es heuer nur ein einziges Spiel zur Prime Time geben. Die restliche Runde soll dann wie an einem normalen Wochenende am Samstag und Sonntag über die Bühne gehen.

Noch ist der Spielplan für den Boxing Day nicht fixiert. Hinter den Kulissen wird eifrig diskutiert, ob man für das Wohl der TV-Rechte mit der Tradition brechen will. Doch die Zeichen stehen ganz klar auf den Abschied für den Fußball-Feiertag.