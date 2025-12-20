Alles zu oe24VIP
afcon trophäe
© Issouf SANOGO / AFP

Neuer Wettbewerb

Vor Turnier-Start: Afrika Cup künftig alle vier Jahre

20.12.25, 19:28
Der Afrika Cup der Fußballer wird ab 2028 nur mehr alle vier Jahre ausgetragen. 

Das teilte der Afrikanische Verband (CAF) am Samstag mit. Diese Entscheidung wurde auf der Sitzung des CAF-Exekutivkomitees in der marokkanischen Hauptstadt Rabat getroffen. Das Kontinentalturnier findet seit seiner Premiere 1957 traditionell alle zwei Jahre statt. Am Sonntag beginnt in Marokko die 35. Ausgabe. Nummer 36 wird wie vorgesehen 2027 in Kenia, Tansania und Uganda ausgetragen.

Auch 2028 soll es noch wie geplant ein weiteres Turnier geben, danach jedoch nur noch alle vier Jahre. Zudem wurde die Einführung einer jährlichen afrikanischen Nations League ab 2029 angekündigt.

