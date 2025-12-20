Alles zu oe24VIP
ilzer
© Getty Images

Deutsche Bundesliga

Ilzer-Team nur 0:0 gegen Stuttgart - Freiburg und Union siegreich

20.12.25, 18:03
Teilen

Die TSG Hoffenheim hat in der deutschen Fußball-Bundesliga zum Jahresabschluss ein Remis in Stuttgart geholt.  

Das Team von Trainer Christian Ilzer kam am Samstag beim VfB zu einem 0:0 und verbringt Weihnachten in den Top 5. Wolfsburg bescherte dem frisch zum Chefcoach beförderten Daniel Bauer kein Weihnachtsgeschenk und unterlag daheim Freiburg 3:4. Union Berlin gewann in Köln 1:0, Augsburg und Werder Bremen trennten sich 0:0. Das Duell HSV gegen Frankfurt endete 1:1.

In Wolfsburg gab der VfL kurz vor dem Spiel bekannt, dass Interimstrainer Bauer ab sofort die Langzeitlösung ist. Der 43-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2027 und ist damit nun offiziell der Nachfolger von Paul Simonis, von dem sich der Club im November getrennt hatte.

Wildes Spiel in Wolfsburg

Ein Geschenk zum Einstand in Form von Punkten gab es nicht, obwohl VfL-Stürmer Dzenan Pejcinovic ein Triplepack gelang. ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer bereitete dabei den ersten und den dritten Treffer seines Wolfsburger Kollegen vor. Die Freiburger, bei denen Junior Adamu in der Schlussphase eingetauscht wurde, schlugen jedoch zurück und drehten einen 1:2- bzw. 2:3-Rückstand.

In Köln gab es für den Berliner Jubilar Leopold Querfeld, der seinen 22. Geburtstag feierte, und seine Teamkollegen um Kapitän Christopher Trimmel drei Punkte. Andras Schäfer traf spät für die Gäste aus der Hauptstadt (91.). In Augsburg war bei den Bremern, bei denen Marco Friedl und Romano Schmid sowie Marco Grüll als Einwechsler mitwirkten, erstmals seit Mitte August Maximilian Wöber wieder im Kader. Der ÖFB-Verteidiger, der in den vergangenen Monaten eine Oberschenkelverletzung auskurierte, blieb aber auf der Ersatzbank und sah keine Tore.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

