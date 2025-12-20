Als Neuer-Nachfolger: Hammer-Gerücht um Marc-André ter Stegen und Bayern

Marc-André ter Stegen wird immer wieder mit einem Abgang vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der deutsche Nationalkeeper konkurriert in Barcelona mit Wojciech Szczęsny um die Rolle des Ersatzkeepers und denkt offenbar an einen Winterwechsel.

Marc-André ter Stegen wird seit seiner Rückkehr aus einer langen Verletzungspause mit einem Wechsel in die Bundesliga, insbesondere zu Bayern München, in Verbindung gebracht.

Der 33-jährige Torwart steht in Barcelona unter Druck: Nach seiner Rückkehr erklärte Cheftrainer Hansi Flick Joan Garcia zur neuen Nummer eins. Ter Stegen konkurriert seither mit Wojciech Szczęsny um die Rolle als Ersatzkeeper – eine unbefriedigende Situation für einen Torhüter mit Weltmeisterschaftsambitionen. Gerüchten zufolge soll der deutsche Nationalkeeper deshalb über einen Wechsel nachdenken, und Bayern wurde als möglicher Zielort genannt.

© Getty

Bayern und die Torwartplanung – Jonas Urbig als langfristige Lösung

Die Torwartfrage beim FC Bayern ist für die kommenden Jahre jedoch wohl geklärt. Jonas Urbig, der als designierter Nachfolger von Manuel Neuer gilt, wurde bewusst als langfristige Lösung verpflichtet. Urbig hat bereits in seinen wenigen Einsätzen bei den Profis sein Potenzial unter Beweis gestellt und wird von vielen als der Torwart der Zukunft angesehen. Bayern hat in den letzten Jahren klare Prioritäten gesetzt, was die Altersstruktur und die langfristige Planung betrifft, und Urbig passt perfekt in dieses Konzept.

© Getty

Warum ein Transfer von Ter Stegen nach Bayern wenig Sinn macht

Ein Transfer von Marc-André ter Stegen zum FC Bayern würde das langfristige Konzept der Bayern-Planung infrage stellen. Der Torwart verdient in Barcelona kolportierte 20 Millionen Euro pro Jahr, was ihn sofort zu einem der Topverdiener im Münchener Kader machen würde. Diese Summe für einen Torwart auszugeben, der in wenigen Jahren 34 Jahre alt wird, wäre aus Sicht der Bayern-Strategen wenig sinnvoll, da man stattdessen auf den jungen Urbig setzt, um ihn zum langfristigen Erben von Neuer auszubilden.

Unruhe im Torwartgefüge

Darüber hinaus würde ein teurer Transfer von Ter Stegen zu Unruhe im Torwartgefüge führen und einen kurzfristigen Sicherheitsgedanken anstelle einer nachhaltigen Entwicklung begünstigen. Solche Übergangslösungen haben bei Bayern in der Vergangenheit nicht gut funktioniert – das Ziel ist es, langfristig mit einem jungen Keeper wie Urbig in die Zukunft zu blicken.