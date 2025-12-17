Nach Comeback: Entscheidung um Marc-André ter Stegen gefallen

Barca-Trainer Hansi Flick macht eine klare Ansage.
Nach sieben Monaten Pause durfte Marc-André ter Stegen am Dienstag im Pokal-Match gegen den Drittligisten CD Guadalajara wieder das Tor des FC Barcelona hüten. Nach dem Spiel machte Trainer Hansi Flick aber eine klare Ansage, wie es nun weitergeht.
Ter Stegen bleibt Nummer 2
„Marc ist der Kapitän, rund zwölf Jahre hier im Klub. Er ist jetzt zurück. Wir haben uns im Trainerteam ausgetauscht und gesagt: Okay, wir geben ihm die Möglichkeit, um zu zeigen, dass er zurück ist“, gleichzeitig betont der Coach aber: „Aber es ist für dieses Spiel, das ist alles, mehr nicht.“
Ter Stegen wird in der Liga also wieder auf der Bank Platz nehmen müssen. Garcia ist die klare Nummer 1 und wird auch in Zukunft spielen. Damit scheint auch ein Wechsel im Winter nicht ausgeschlossen. Für einen Platz in Deutschlands WM-Kader benötigt der 33-Jährige unbedingt Spielpraxis - diese wird er bei Barcelona wohl zu wenig bekommen.