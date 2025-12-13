Flick trifft knallharte ter Stegen-Entscheidung

Der deutsche Goalie ist wieder fit – seine Chance auf die WM schwindet aber dennoch.

Nach seiner schweren Verletzung ist Marc-André ter Stegen wieder fit. Der deutsche Schlussmann steht auch im Kader des FC Barcelona beim Match gegen Osasuna, spielen wird der 33-Jährige aber nicht.

„Joan [Garcia] ist die Nummer eins“, spricht Hansi Flick vor dem Spiel Klartext. Der Trainer weicht aber der Frage aus, ob ter Stegen derzeit die Nummer 2 oder sogar nur die Nummer 3 ist. „Es ist das gleiche wie bei den Feldspielern, wo ich auch nicht sage: eins, zwei, drei, vier. Okay, ich sage eins, ja, aber nicht zwei, drei und es besteht keinerlei Absicht, Joan auszutauschen, denn er ist die Nummer eins.“

© Getty

Wechsel im Jänner?

Über sein Gespräch mit ter Stegen wollte Flick auch keine Details nennen. „Natürlich spreche ich mit ter Stegen, wie immer mit meinen Spielern, aber die Dinge bleiben unter uns.“

Damit bleibt unklar, wie es mit dem deutschen Goalie weitergeht. Um bei der WM spielen zu können, braucht der 33-Jährige dringend Spielpraxis. Diese bekommt er wohl nur bei einem Vereinswechsel.