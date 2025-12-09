Alles zu oe24VIP
Bayern Manuel Neuer
© Getty

Experte sicher

Knalleffekt: Entscheidung gefallen - ER wird Nachfolger von Manuel Neuer

09.12.25, 11:09
Er ist Welttorhüter und gehört nicht nur zu den besten Goalies seiner Generation, sondern wohl in der Geschichte des Fußballs: Manuel Neuer (39) geht bei den Münchner Bayern auf sein Karriere-Ende zu. Jetzt spricht ein Top-Experte Klartext und sagt: Er wird Neuer-Nachfolger. 

Manuel Neuer
© Getty

Als Neuer 2011 von Schalke zu den Bayern wechselte, protestierten die Bayern-Fans mit Schildern im Stadion: "Koan Neuer", so die Botschaft der Roten gegen Neuer, der vom blauen Erzrivalen aus Gelsenkirchen kam.

neuer manuel
© getty/Symbolbild

Unmut der Fans natürlich längst Geschichte 

14 Jahre später ist der anfängliche Unmut der Fans natürlich längst Geschichte, Neuer ist zu einer Ikone des deutschen Rekordmeisters geworden. Er hat mit den Bayern alles gewonnen, was man gewinnen kann: zig Deutsche Meisterschaften, mehrmals den DFB-Pokal, die Champions League usw.

Auf den Verein zu konzentrieren 

Mit der Nationalmannschaft, aus der Neuer unlängst seinen Rücktritt erklärt hat, um sich auf den Verein zu konzentrieren, wurde der baumlange Keeper 2014 Weltmeister in Rio - die Krönung einer großen Karriere.

Das Duell der Nachfolger

Mittlerweile ist Neuer 39 Jahre alt und an der Säbener Straße zerbricht man sich seit Jahren den Kopf, wie es nach Neuer weitergehen kann. Mit Alexander Nübel haben die Bayern schon vor längerem einen Torwart mit Potenzial verpflichtet - wie Neuer kam auch er von Schalke. Nübel fängt mittlerweile für Stuttgart, an Neuer kam er nie vorbei.

Bayern-Torhüter Alexander Nübel
© getty

Relativ neu in München ist er: Jonas Urbig. Er kam aus Köln und ist für die Bayern dann ein sicherer Rückhalt, wenn Neuer verletzt ist oder eine Pause braucht.

Jonas Urbig
© GEPA

Das sagt der Top-Experte

Wer entscheidet das Torwart-Duell in München für sich?

Marcel Reif
© Getty

Top-Experte Marcel Reif hat eine klare Meinung: Urbig macht das Rennen!

Das sagte Marcel Reif bei der deutschen Bild. Reif sagte: "Ich glaube, dass die Bayern sich da ganz eindeutig positioniert haben. Er wird der Nachfolger von Neuer!" Das ist die glasklare Ansage des Kult-Experten.

