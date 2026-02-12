Alles zu oe24VIP
Winterspiele
von allmen party
© Instagram/ beclub_bormio (Screenshot)

Olympia-Party

SO feiert Ski-Star von Allmen seine dritte Goldmedaille

12.02.26, 09:38
Nicht nur auf der Ski-Piste kann Franjo von Allmen Gas geben, sondern auch auf der Tanzfläche.

Der Schweizer Franjo von Allmen ist bei den derzeitigen Olympischen Winterspielen der Überflieger. Der 24-Jährige holte sich drei Goldmedaillen und kann nun endlich sich etwas entspannen.

Nach seinem letzten Gold-Auftritt im Super-G zelebrierte der Ski-Star in einem Club in Bormio exzessiv seine erfolgreichen olympischen Spiele. Zu Après-Ski-Megahit Wackelkontakt und Klassikern wie Titanium feierte der Schweizer gemeinsam mit seinem kanadischen Kollegen James Crowford.

Von Allmen
© GEPA
 

Historischer Erfolg

Der Club "Beclub Bormio" postete auf seiner Instagram-Seite eine Story mit den zwei Ski-Stars. Dabei zeigte sich von Allmen vor allem bei den deutschsprachigen Hits textsicher.

Mit seinen drei Goldmedaillen schreibt von Allmen Olympia-Geschichte. Er ist der erste Schweizer, der drei Mal Gold geholt hat. Auch feiert er den ersten Olympiasieg der Eidgenossen im Super-G.

