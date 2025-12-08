100 Millionen! FC Bayern angelt nach Shooting-Star

In der Bundesliga deutet sich ein Mega-Transfer an.

Als Yan Diomande im Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganés nach Leipzig wechselte, kannten den Ivorer wohl nur wahre Fußball-Experten. Mit sechs Toren und drei Vorlagen avancierte der 19-Jährige aber innerhalb kürzester Zeit zum Shootingstar der deutschen Bundesliga. Kein Wunder, dass nun wahre Schwergewichte den Linksaußen auf dem Zettel haben.

Keine Ausstiegsklausel

Wie fcbinside.de berichtet, zeigen nicht nur Liverpool, Arsenal und Real Madrid Interesse an Diomande, sondern auch der FC Bayern. Der Rekordmeister hat die Entwicklung des jungen Ivorers natürlich beobachtet und schon einmal vorgefühlt, ob ein Wechsel nach München denkbar wäre.

© Getty

Obwohl Diomandes Marktwert derzeit „nur“ 20 Millionen Euro beträgt, könnte der 19-Jährige zum Rekord-Transfer werden. Der Ivorer besitzt in Leipzig einen Vertrag bis Juni 2030 – ohne Ausstiegsklausel. Leipzig könnte daher Berichten zufolge bis zu 100 Millionen Euro für den Linksaußen verlangen.