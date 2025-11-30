Alles zu oe24VIP
Heidi Klum bei "Project Runway"
Parasiten weg

SO fühlt sich Heidi Klum nach ihrer Wurmkur

30.11.25, 18:44
Teilen

Heidi Klum hat zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz eine Wurm- und Parasitenkur gemacht. Nach Abschluss der mehrmonatigen Kur berichtete sie, dass sie sich großartig fühlte. 

Heidi Klum, 52, präsentierte die Ergebnisse ihrer Wurm- und Parasitenkur im Gespräch mit dem "People"-Magazin. Sie erklärte, dass sie zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz, 36, die Kur durchgezogen habe. "So viele Leute haben mich gefragt: 'Was ist passiert?' Und ich antworte dann: 'Ich weiß nicht einmal, ob überhaupt etwas passiert ist!' Es hat sich einfach gut angefühlt.'

Heidi Klum

Heidi Klum

Klum fügte hinzu, dass ihr Ehemann die ganze Zeit an ihrer Seite war, was die Kur erträglicher machte. "Es ist einfacher, das morgens mit einem Partner zu machen, weil man dieses seltsame Zeug trinken muss", sagte sie. "Es besteht zwar nur aus Kräutern, aber trotzdem ist es eklig. Man muss diese Routine jeden Tag durchziehen, um offenbar alle Eier abzutöten. Aber ja, danach haben wir uns großartig gefühlt."

SO fühlt sich Heidi Klum nach ihrer Wurmkur
Ankündigung und Motivation

Bereits im Sommer hatte Klum im "Wall Street Journal" angekündigt, sie wolle eine Kur gegen Würmer und Parasiten machen. Sie erklärte, dass sie aktuell viele Inhalte über Würmer und Parasiten auf Instagram sehe und deshalb diese Entgiftungskur zusammen mit ihrem Mann starte. "Ich habe sowas noch nie gemacht", sagte Klum.

SO fühlt sich Heidi Klum nach ihrer Wurmkur
Die 52-Jährige begründete ihre Entscheidung damit, dass man eine solche Kur einmal im Jahr durchführen solle. Da sie dies bisher noch nie getan habe, wolle sie nun aufholen. Auf die Frage, ob Hinweise auf eine tatsächliche Infektion vorlägen, sagte Klum: "Anscheinend tragen wir alle Würmer und Parasiten in uns. Besonders, wenn man hin und wieder rohe Lebensmittel isst, wie etwa Sushi."

