Heißes Gerücht: Mo Salah steht vor Mega-Transfer

Der Superstar bereitet seine Flucht aus Liverpool vor.

Mit 250 Toren in 420 Spielen ist Mohamed Salah beim FC Liverpool längst eine Vereinslegende, nun wurde der Ägypter von Trainer Arne Slot eiskalt aussortiert. Nachdem der Stürmer das dritte Mal in Folge nur auf der Bank saß, platzte Salah der Kragen.

„Ich bin sehr enttäuscht, ich habe über die Jahre so viel für diesen Verein geleistet. Es scheint, als hätte mich der Verein fallen gelassen“, so der Ägypter in einem Interview.

„Jemand will, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank – also kann ich sagen, dass sie diese Versprechen nicht gehalten haben.“

Wechsel in die Wüste

Auch das Verhältnis zu Trainer Arne Slot beschreibt Salah als zerrüttet: „Ich hatte früher ein gutes Verhältnis zu ihm. Jetzt haben wir kein Verhältnis mehr und ich weiß nicht, warum.“

Ein Wechsel bereits im Winter scheint wahrscheinlich. Dabei sollen vor allem Klubs aus Saudi-Arabien Interesse am 33-Jährigen zeigen. Salah selbst ist einem Wechsel in die Wüste nicht abgeneigt und will noch vor dem Afrika-Cup (21.12-18.1) eine Entscheidung treffen.Ein Verbleib in Liverpool unter Slot scheint fast unmöglich, lediglich ein Trainerwechsel könnte den Superstar wohl umstimmen.