Marc-André ter Stegen
© Getty

Bei Barcelona

Knalleffekt: Entscheidung um Marc-André ter Stegen gefallen

08.12.25, 09:12
Der deutsche Goalie kämpft um seine WM-Chance. 

Nach seiner Rücken-OP meldet sich Marc-André ter Stegen wieder zurück. Der 33-Jährige trainiert wieder mit der Mannschaft und ist wohl ab Jänner wieder einsatzbereit.

Während sich der Deutsche weiterhin Hoffnungen auf Einsätze beim FC Barcelona macht, traf sein Landsmann Hani Flick nun eine knallharte Entscheidung. Wie mehrere spanische Medien berichten, setzt der Barca-Coach weiterhin auf Joan García.

Ter Stegen Flick
© Getty

Ter Stegen könnte damit maximal im Cup zum Einsatz kommen – wohl zu wenig, um bei der WM in Nordamerika zum Einsatz zu kommen.

Marc-Andre ter Stegen
© Getty

Wechsel im Winter?

Der 33-Jährige beschäftigt sich deshalb nun mit einem Winter-Wechsel, wobei vor allem Besiktas Istanbul Interesse zeigen soll. Wie die Sportbild berichtet, spielt allerdings auch ter Stegens private Situation eine Rolle. Der Torhüter hat sich im März nach acht Jahren Ehe von seiner Ehefrau Daniela getrennt. Beide Elternteile teilen sich das Sorgerecht der beiden Söhne, bei einem Umzug in die Türkei würde ter Stegen wohl auch die Kinder sehr viel weniger sehen.

