Die wilde On-Off-Liebe des neuen Weltmeisters

Lando Norris (26) holte sich am Sonntag den WM-Titel. Auch privat verlief das letzte Jahr für den Formel-1-Star turbulent.

Seit Frühjahr 2025 ist Norris offiziell mit der Schauspielerin, Topmodel und Influencerin Margarida Corceiro (23) zusammen. Die Portugiesin gratulierte ihrem Lando in Abu Dhabi auch als eine der Ersten.

Dabei ging die Beziehung zwischen Norris und Corceiro schon einmal in die Brüche. Im Frühjahr 2024 waren die beiden ein Paar, wenige Monate später kam dann aber das Liebes-Aus. „Ich habe keine Freundin. Und ich brauche auch keine“, sagte der Engländer vor dem Rennen in Zandvoort.

© AFP

© AFP

Liebes-Comeback

In diesem Jahr fand das Paar nun aber wieder zurück. In einem Interview mit der „Vogue“ gibt Norris Einblicke in sein Liebesleben: „Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, aber wir waren nie wirklich zusammen, bis vor Kurzem“, so der Brite.

Margarida Corceiro mit ihrem Lando Norris © Getty

Besonders schätzt er an seiner Freundin: „Alles. Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können.“

Mit über zwei Millionen Followern gehört Margarida Corceiro zu den bekanntesten Influencerinnen Portugals und teilt die Erfahrung, ständig beobachtet zu werden, mit ihrem Freund. Beim WM-Finale in Abu Dhabi fieberte sie mit dem Champion mit und durfte sich nach seinem Sieg gemeinsam mit ihrem Lando den Titel feiern.