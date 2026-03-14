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Marco Reus und Scarlett Gartmann
© Getty Images

Schock

Schwangere Ehefrau von Marco Reus nach Reitunfall in Klinik

14.03.26, 13:41
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Die Ehefrau von Reus hat sich nach eigenen Angaben dann im Krankenhaus gründlich untersuchen lassen. Sie sei mit dem Schrecken davongekommen. 

Los Angeles. Scarlett Gartmann, Ehefrau des Deutschen Fußball-Stars Marco Reus, ist bei einem Reitunfall nach eigenen Angaben mit leichten Blessuren und dem Schrecken davongekommen. "Was am Ende aber wirklich zählt: Dem Baby und mir geht es gut", schrieb die 32-Jährige in einem Post auf ihrem Instagram-Account. Gartmann, die mit ihrer Familie in Los Angeles lebt, erwartet mit dem ehemaligen Star von Borussia Dortmund und Ex-Nationalspieler das dritte gemeinsame Kind.

"Zum Glück ist alles in Ordnung. Nur ein paar Prellungen und Schürfwunden", schrieb Gartmann. An den Unfall kann sich die in Hagen geborene Deutsche, die seit 2019 mit Reus verheiratet ist, nur noch bruchstückhaft erinnern. Beim Aufsteigen habe sie womöglich "den Schweif" des Tieres berührt. "Auf jeden Fall ging er sofort mit allen Vieren hoch, und weil ich noch nicht richtig im Sattel saß, lag ich im nächsten Moment schon im Dreck", beschrieb Gartmann die Situation. "Danach ist alles schwarz. Ich war sofort bewusstlos und kann mich an den Moment selbst gar nicht erinnern."

Check im Krankenhaus - Auszeit vom Reitsport

Die Ehefrau von Reus hat sich nach eigenen Angaben dann im Krankenhaus gründlich untersuchen lassen. Sie sei mit dem Schrecken davongekommen. Die Lehre daraus habe sie gezogen - und legt vom Reitsport eine Pause ein. "Sicherheit geht einfach vor – für mein Baby und für mich."

Marco Reus wechselte nach 15 Jahren in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund 2024 in die US-Profiliga zu Los Angeles Galaxy. Reus absolvierte für die deutsche Nationalmannschaft 48 Spiele.

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