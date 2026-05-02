Europa-Ticket im Visier: Austria Wien fordert starke Hartberger

Am Sonntag geht es für die Wiener Austria und den TSV Hartberg um die sportliche Zukunft. Nur ein Zähler trennt die beiden Klubs im direkten Kampf um die Europacup-Startplätze.

In Wien-Favoriten steigt am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) ein echtes Sechs-Punkte-Spiel um Europa. Die fünftplatzierte Austria empfängt den TSV Hartberg, der nur einen Punkt hinter den Veilchen lauert. Wer dieses Duell für sich entscheidet, hat laut Hartberg-Coach Manfred Schmid beste Chancen, die Saison in eine überragende zu verwandeln und sich ein internationales Ticket für die kommende Spielzeit zu sichern.

Veilchen-Rückkehrer sorgen für Hoffnung

Austria-Trainer Stephan Helm kann für das Saison-Finish wieder auf seine Stammkräfte Johannes Eggestein und Abubakr Barry setzen, die rechtzeitig fit geworden sind. Helm fordert von seinem Team das richtige Maß an druckvollem Fußball und Geduld gegen die kompakt stehenden Oststeirer. Ziel sei es, im Heimspiel am Verteilerkreis alles aus sich herauszupressen, um den Vorsprung in der Tabelle vor den letzten zwei Runden auszubauen.

Hartbergs beeindruckende Auswärtsserie

Die Hartberger kommen mit breiter Brust nach Wien, denn sie sind seit mittlerweile neun Auswärtsspielen unbesiegt (2 Siege, 7 Remis). Trainer Manfred Schmid sieht in der Partie ein absolutes Schlüsselspiel. Ein emotionales Highlight könnte die Rückkehr von Paul Komposch sein, der nach seiner langen Kreuzband-Verletzung erstmals wieder im Kader der Hartberger stehen könnte, um die Details in diesem engen Kampf auf die Seite des TSV zu ziehen.

Mögliche Aufstellungen:

FK Austria Wien – TSV Hartberg

Anpfiff: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Stadion: Generali-Arena, Wien

Generali-Arena, Wien Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2025/26:



1:3 (h)

1:2 (a)

1:0 (a)

FK Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Maybach, Lee K., Lee T. - Saljic, Fischer - Eggestein

Es fehlen: Botic (Knöchel), Sarkaria (Kreuzband), El Sheiwi (Aufbau)

TSV Hartberg: Hülsmann - Wilfinger, Spendlhofer, Coulibaly - Kovacevic, Heil, Markus, Pazourek - Fridrikas, Hoffmann, Havel

Fraglich: Schopp, Komposch (beide wieder im Training)

Es fehlen: Vincze (Knie), Drew (Rücken)

Live auf Sky Sport Austria.