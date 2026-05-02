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Titelrennen

Krimi in Wals: Sturm will gegen Bullen die Spitze zurückerobern

02.05.26, 00:01
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In der Bundesliga-Meistergruppe brennt die Hütte! Am Sonntag treffen in Wals-Siezenheim mit Salzburg und Sturm die Giganten der letzten Jahre aufeinander – der Sieger winkt vom Thron.

Die Tabellenführung steht am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) auf dem Spiel, wenn Red Bull Salzburg in Wals-Siezenheim den Titelverteidiger Sturm Graz empfängt. Das Duell der beiden Meister der vergangenen zwölf Jahre entscheidet darüber, wer den aktuellen Leader LASK vor dessen Montag-Spiel gegen Rapid massiv unter Druck setzt. Für die Bullen ist die Ausgangslage klar: Mit einem Sieg springt das Team von Daniel Beichler von Rang drei direkt an die Spitze.

Beichler warnt vor Grazer Achse

Salzburg-Coach Daniel Beichler hat nach einer starken englischen Woche Blut geleckt. Aus fünf Punkten Rückstand machten seine Bullen zwei. Um den Sieg einzufahren, müsse man laut Beichler vor allem die Grazer Führungsspieler Jon Gorenc Stankovic und Otar Kiteishvili kontrollieren. Diese könne man nur im Kollektiv aus dem Spiel nehmen, um die hohe Intensität und Duellqualität der Steirer zu brechen und den Weg zur Meisterschaft selbst in der Hand zu behalten.

Sturm Graz mit Serien-Power

Die Gäste aus Graz reisen zwar mit zuletzt vier Unentschieden im Gepäck an, sind aber seit mittlerweile zehn Ligaspielen ungeschlagen. Ein Erfolg beim einstigen Serienmeister könnte Salzburg wohl endgültig aus dem Titelrennen werfen. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch erwartet ein wildes Spiel mit vielen Umschaltmomenten. Sorgen bereitet lediglich Jeyland Mitchell: Der Innenverteidiger kämpft mit Muskelproblemen, konnte aber zumindest wieder am Training teilnehmen.

Mögliche Aufstellungen:

FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim
  • Schiedsrichter: Lechner

Ergebnisse 2025/26:

  • 0:2 (h)
  • 1:1 (a)
  • 1:1 (a)

FC Red Bull Salzburg: Schlager - Lainer, Schuster, Drexler, Krätzig - Kitano, Bidstrup, Kjaergaard - Vertessen, Konate, Alajbegovic

Es fehlen: Kawamura (Knie), Lukic (Rücken), Omoregie (Schulter)

SK Sturm Graz: Chudjakow - Vallci, Aiwu, Koller - Hödl, Gorenc Stankovic, Mamageishvili, Karic - Kiteishvili - Jatta, Malone

Fraglich: Mitchell (Muskulatur)

Es fehlen: Malic (angeschlagen), Rozga (Oberschenkel), Beganovic (Knöchel), Le. Grgic, Lavalee (beide Kreuzband)

Live auf Sky Sport Austria.

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