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Schockmoment

Nach Schüssen: Trumps erstes Statement

Von
26.04.26, 03:57
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Nach einem Sicherheitszwischenfall beim Dinner der White-House-Korrespondenten ist am Samstagabend US-Präsident Donald Trump aus einem Washingtoner Hotel evakuiert worden.  

Trump und die First Lady versteckten sich hinter dem Podium, bevor sie von ihren Personenschützern hinausgebracht wurden.

Auch Vance vor Ort 

Kurz bevor sie von der Bühne geleitet wurde, schien Melania Trump auf etwas im Publikum zu reagieren und wirkte besorgt, wie eine Live-Übertragung des Senders CSPAN zeigte. Auch andere Regierungsmitglieder, darunter Vizepräsident JD Vance, wurden evakuiert. 

 

Das sagt Trump

Trump lobte in einem Social-Media-Post die "fantastische Arbeit" der Sicherheitsleute. "Sie handelten rasch und mutig", so der US-Präsident. Er habe empfohlen, "dass die Show weitergeht", wolle sich aber an die Empfehlungen der Sicherheitskräfte halten. Kurze Zeit später schrieb er, dass die Veranstaltung innerhalb von 30 Tagen nachgeholt werde. Er selbst wolle noch am Samstagabend eine Pressekonferenz geben.

Attentat 2024 

Trump war im Juli 2024 während des Wahlkampfes für seine zweite Amtszeit knapp einem Attentat entgangen, als ein Schütze ihn im Staat Pennsylvania knapp verfehlte. Die Kugel verletzte Trump leicht am Ohr.

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