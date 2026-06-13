Trump: Iran-Deal wird morgen unterzeichnet

Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs gibt es Hoffnung auf eine Einigung. US-Präsident Donald Trump kündigte ein Abkommen am Sonntag an, doch die Gegenseite widerspricht beim genauen Termin.

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US-Präsident Donald Trump zufolge sollen die USA und der Iran am Sonntag einen Deal unterzeichnen. "Das Abkommen soll morgen unterzeichnet werden, und unmittelbar nach der Unterzeichnung ist die Straße von Hormuz für alle geöffnet", erklärte Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Straße von Hormuz öffnen

Ein zentrales Ziel der Vereinbarung ist die Schifffahrt. Unmittelbar nach der Unterzeichnung soll laut Trump die wichtige Straße von Hormuz wieder geöffnet werden. Ob es aber tatsächlich schon so bald zu der geplanten iranisch-amerikanischen Absichtserklärung kommt, bleibt aber vorerst unklar.

Iran dementiert den Termin

Noch vor Trumps Ankündigung stellte das iranische Außenministerium nämlich klar, dass das Abkommen definitiv nicht am Sonntag unterzeichnet werde. Komplett vom Tisch ist der Deal in Nahost damit aber nicht: Eine Einigung in den kommenden Tagen sei laut Teheran nicht ausgeschlossen.