Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Baden am Abgrund

"Devil’s Pool": Das ist der gefährlichste Pool der Welt

Frau liegt am Rand des Devils Pool am Wasserfall, direkt neben der Abbruchkante.
© Getty Images/Mint Images RF
Ein Bad im "Devil’s Pool" ist nichts für schwache Nerven.
OE24 auf Google bevorzugen

Der natürliche Felsenpool am Rand der berühmten Victoriafälle in Sambia bietet ein spektakuläres Erlebnis – und gleichzeitig einen Blick direkt in einen 110 Meter tiefen Abgrund.

Blick auf Devil’s Pool am Rand der Victoriafälle mit Wasserströmung und Regenbogen im Nebel.
Devil´s Pool in Victoria Falls © Getty Images/iStockphoto

Der nur wenige Meter breite Naturstein-Pool liegt nahe der Stadt Livingstone an der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe. Besonders spektakulär: Besucher können bis unmittelbar an die Kante des Wasserfalls schwimmen, während nur wenige Meter entfernt die Wassermassen in die Tiefe stürzen. Der sogenannte Infinity-Pool ist dabei kein künstliches Bauwerk, sondern eine natürliche Felsformation.

Ganz ungefährlich ist das Abenteuer jedoch nicht. Der Besuch ist nur während der Trockenzeit etwa zwischen September und Dezember möglich, wenn der Wasserstand niedrig genug ist. Eine unter Wasser liegende Felsbarriere schützt Schwimmer davor, direkt über die Kante gespült zu werden. Trotzdem warnen Experten vor starken Strömungen und der Gefahr von Unachtsamkeit.

Immer wieder Unfälle

Offizielle Zahlen zu Unfällen gibt es nicht, allerdings berichten lokale Quellen von Todesfällen. Besonders bekannt wurde ein Vorfall aus dem Jahr 2009, als ein Tourguide beim Versuch, einen Besucher zu retten, in die Tiefe stürzte.

Auch interessant

Regierung verhandlet über neue Spritpreisbremse

Nach Verkaufsidee: Infantino plant nächstes WM-Beben

Handventilator: Leistungsstarke Abkühlung für unterwegs!

Heute dürfen Touristen den "Devil’s Pool" nur im Rahmen geführter Touren besuchen. Erfahrene Guides weisen die Gäste ein und zeigen ihnen die sicheren Stellen im Becken. Trotz aller Risiken bleibt der spektakuläre Ort ein Magnet für Abenteurer aus aller Welt – und sorgt aktuell auch durch die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" für neue Aufmerksamkeit.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

DIESES Dosen-Essen ist viel gesünder als sein Ruf

Diese Affen-Studie könnte den Mathe-Unterricht verändern

Austern und Champagner: Streit um Luxus-Hütten in den Bergen

DIESE Medikamente vertragen keine Sommer-Hitze

Eskalation in Nahost: USA und Saudis greifen Ziele im Irak an

Rekordflug: Airbus ist mehr als 24 Stunden in der Luft

Mega-Hype: "Jimothy" wird Figur in Kult-Spiel

Drohnen-Angriff während ORF-Liveschaltung

SO bleiben Ihre Tomaten gesund und saftig

Feuer-Hölle auf beliebter Griechen-Insel